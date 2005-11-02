وزارت دفاع عراق افسران سابق را به پيوستن ارتش جديد فرا خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، دراين بيانيه به نقل ازيك منبع مسئول وزارت دفاع چنين آمده است : ما افسران سابق ارتش عراق و علاقمندان به بازگشت به ارتش جديد براي خدمت كردن به سرزمين خود را به مراكز جذب در سراسر كشور فرا مي خوانيم .

اين بيانيه مي افزايد : بازگشت به صفوف ارتش جديد عراق ، به عنوان ارتش همه شرافتمندان تنها منحصر به درجه سرگردي و پايين تراز تمام واحدها مي شود.

اين منبع مسئول در وزارت دفاع عراق همچنين اعلام كرد:علاقمندان به خدمت در ارتش بايد با مراجعه به مراكز جذب درسراسر كشورتحت معاينات پزشكي قرار گيرند و درضمن از آنها مصاحبه شود.

در اين بيانيه مراكز جذب ارتش جديد عراق در شهرهاي بغداد ، بصره ، سليمانيه و اربيل ، حويجه و حبانيه اعلام شده است .

وزارت دفاع عراق براي افسران با درجه سرگردي يك جدول زماني مشخص كرده كه عبارتند از افسران با درجه سرگردي از 6 تا 10 ماه جاري و سروان ها از 13 لغايت 17 ماه جاري و ستوان يكم از 20 لغايت 24 ماه جاري وستوان از 27 لغايت به مراكز جذب خود را معرفي كنند .

پل برمرحاكم غيرنظامي آمريكايي عراق پس ازسقوط بغداد در چهارم آوريل 2003 ميلادي دستور انحلال ارتش صدام را صادر كرد.

ارتش جديد عراق از 82 هزار نفر تشكيل شده است و هم اكنون به كندي براي تقويت توانمندي خود با حمايت آمريكايي تلاش مي كند.

جلال طالباني رئيس جمهوري عراق 13 سپتامبر گذشته ابراز اميدواري كرد كه نيروهاي امنيتي عراق با توافق كامل آمريكاييها بتوانند تا پايان سال 2006 جايگزين بخشي از نيروهاي آمريكايي مستقر درعراق شوند.