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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۸:۰۳

در اعتراض به تظاهرات صهيونيست‌ ها در برابر سفارت ايران در رم؛

دانشجويان ايراني فردا در مقابل سفارت ايتاليا تجمع مي كنند

دانشجويان ايراني فردا در مقابل سفارت ايتاليا تجمع مي كنند

دانشجويان ايراني فردا در اعتراض به تظاهرات صهيونيست‌ هاي ايتاليا مقابل سفارت ايران در رم، در مقابل سفارت ايتاليا در تهران تجمع مي كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين تجمع ساعت 10 صبح فردا در مقابل سفارت ايتاليا واقع در خيابان نوفل لوشاتو تهران برگزار خواهد شد.

براي برگزاري اين تجمع ازسوي وزارت كشور مجوز صادر نشده است، اما دانشجويان تاكيد دارند كه اين تجمع را در اعتراض به تظاهرات صهيونيست‌ هاي ايتاليا مقابل سفارت ايران برگزار خواهند كرد .

گفتني است؛ در اين تجمع دانشجويان نسبت به سكوت ايتاليايي ‌ها در ارتباط با مسلمان و شيعه بودن وارث خانواده ثروتمند ايتاليايي(ادواردو آنيلي) و بسته شدن پرونده قتل او به علت نفوذ صهيونيست ها اعتراض خواهند كرد.

کد مطلب 248485

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