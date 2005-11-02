ادعاهاي وزير خارجه‌ ايتاليا متاثر از عمليات رواني صهيونيست ‌هاست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان افزود: بيان اين ‌گونه اظهارات خارج از نزاكت ديپلماتيك در سرزمين‌ هاي اشغالي، بي ‌تفاوتي به قتل و كشتار مردم و شهروندان عادي فلسطين و تروريسم دولتي اسراييل است.

وي با اشاره به اقدامات تروريستي و ضد بشري رژيم صهيونيستي در بمباران مناطق مسكوني، ترور رهبران و فعالان احزاب فلسطين و همچنين تبعيد اجباري خانواده ‌هاي فلسطيني به نقاط مختلف جهان كه نقض آشكار حقوق بشر است، از دولت ‌هاي غربي خواست كه از خود استقلال راي نشان دهند.

سخنگوي وزارت امور خارجه‌ كشورمان گفت: براي افكار عمومي اين پرسش جدي مطرح است كه چگونه دولت ‌هاي غربي از اتخاذ موضعي جدي در محكوميت رژيم صهيونيستي به عنوان نماد تروريسم دولتي و برخوردار از بزرگترين زرادخانه تسليحات اتمي و تهديدكننده صلح و امنيت جهاني و ناقض همه مقررات آژانس انرژي اتمي عاجزند.

آصفي با تبيين موضع اصولي ايران در خصوص فلسطين، تصريح كرد: همانگونه كه رييس جمهوري در اظهارات اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به آن تاكيد كردند، جمهوري اسلامي ايران طراح اصلي خلع سلاح هسته اي جهان و خاورميانه است، حل وفصل عادلانه و ريشه ‌اي فلسطين را در برگزاري رفراندومي مردم سالارانه با مشاركت صاحبان اصلي سرزمين فلسطين اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي مي ‌داند و به حق مسلم ملت فلسطين در برخورداري از دولتي مردم سالار با پايتخت قدس شريف و حق بازگشت ميليون‌ها آواره فلسطيني به خاك كشورشان تاكيد مي ‌نمايد.

وي خاطرنشان كرد: صهيونيست ‌ها با فرافكني و سوءاستفاده از شرايط حساس منطقه و خدعه و نيرنگ درصددند تا با تحريف واقعيت‌ها كشورهاي مختلف جهان را از جنايات روزمره خود در فلسطين گمراه نمايند.

آصفي در خاتمه همچنين به ضرورت هوشياري كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي اسلامي نسبت به نيرنگ رژيم صهيونيستي براي سوء‌استفاده از اين موضوع تاكيد كرد.