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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۹:۱۴

دعاي روز سي ام ماه مبارك رمضان

خدايا چنان كن كه روزه ام مورد خشنودي تو و رسولت باشد

خدايا چنان كن كه روزه ام مورد خشنودي تو و رسولت باشد

بارالها ...

اَللّـهمّ اجْعَلْ صيامى فيه بِالشّكر وَالْقَبول عَلى ما تَرضاه
وَيَرضاه الرّسُول محكَمة فُروعه بِالاصُول بِحق سيِّدنا محَمّد
وَ الِهِ الطّاهرينَ وَالْحَمد لله رَب العالَمين

خدايا چنان كن روزه ام را در اين ماه كه مورد قدردانى و پذيرش بوده و بر طبق خشنودى تو
و خشنودى رسولت باشد و محكم باشد فروع آن بوسيله اصول به حق آقاى ما محمد
و آل پاكش و ستايش خاص پروردگار جهانيان است

 گفتار نور:

عن فاطمه الزهرا (س): ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا عليها السلام فرمود:  روزه‏ دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده ، روزه ‏ اش به چه كارش خواهد آمد.

بحار، ج 93 ص 295

کد مطلب 248540

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