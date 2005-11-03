خدايا چنان كن كه روزه ام مورد خشنودي تو و رسولت باشد

اَللّـهمّ اجْعَلْ صيامى فيه بِالشّكر وَالْقَبول عَلى ما تَرضاه

وَيَرضاه الرّسُول محكَمة فُروعه بِالاصُول بِحق سيِّدنا محَمّد

وَ الِهِ الطّاهرينَ وَالْحَمد لله رَب العالَمين

خدايا چنان كن روزه ام را در اين ماه كه مورد قدردانى و پذيرش بوده و بر طبق خشنودى تو

و خشنودى رسولت باشد و محكم باشد فروع آن بوسيله اصول به حق آقاى ما محمد

و آل پاكش و ستايش خاص پروردگار جهانيان است

گفتار نور:

عن فاطمه الزهرا (س): ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.





حضرت زهرا عليها السلام فرمود: روزه‏ دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده ، روزه ‏ اش به چه كارش خواهد آمد.

