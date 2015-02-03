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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

پایانه مسافری بازارچه پرویز خان به بهره برداری رسید

پایانه مسافری بازارچه پرویز خان به بهره برداری رسید

کرمانشاه- پایانه مسافری بازارچه پرویز خان با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که به استان کرمانشاه سفر کرده است، پیش از ظهر سه شنبه در سفر به شهرستان قصر شیرین، پایانه مسافری بازارچه پرویز خان را افتتاح کرد.

این پایانه در زمینی با مساحت سه هزار و ۷۰۰ متر امروز به بهره برداری رسید.

پایانه صادراتی مرز پرویز خان که عملیات اجرایی آن از سال ۹۰ آغاز شده، شامل سه بخش مسافری، تجاری و اداری است که در مجموع برای آن اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

پایانه تجاری این بازارچه نیز با مساحتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ متر در دست احداث است که در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

 

 

 

کد مطلب 2485413

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