به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نظافتي زمان پيش ثبت نام اعزامهاي نوروزي عتبات عاليات را ۱۸ بهمن ماه اعلام كرد و افزود: متقاضيان اعزام به عتيات عاليات درايام تعطيلات نوروز، ميتوانند از روز شنبه ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح تا روز ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۶ عصر با مراجعه به سايت پيش ثبت نام به نشانيwww.atabat.haj.irنام نويسي كنند.
وي يادآور شد: براساس برنامهريزي انجام شده ۳۰ بهمن ماه قرعهكشي متقاضيان به عتبات در دوره جديد انجام ميشود كه اين عزيزان ميتوانند از ۲ اسفند ماه نتايج قرعهكشي را به نشانيwww.atabat.haj.irمشاهده و جهت ثبتنام قطعي خود اقدام كنند.
نظافتي اظهار داشت: اعزامهاي دوره جديد و نوروزي عتبات عاليات از ۲۱ اسفند ماه امسال آغاز و تا ۲۵ خرداد ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.
وي ادامه داد: در نوروز امسال براي سفرهاي هوايي بستههاي ۳، ۴ و ۷ روزه و براي سفرهاي زميني بسته ۶ روزه پيش بيني شده است، اما بسته ده روز به دليل ظرفيت محدود اسكان و تقاضاي بالا از ۲۵ اسفند ماه تا پايان تعطيلات نوروزي متوقف و مجددا پس از اين ايام راه اندازي خواهد شد.
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