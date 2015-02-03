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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

ثبت‌نام‌ نوروزی عتبات از ۱۸ بهمن آغاز می شود

ثبت‌نام‌ نوروزی عتبات از ۱۸ بهمن آغاز می شود

مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت، اعلام كرد: متقاضيان اعزام به عتيات عاليات در ايام تعطيلات نوروز، می توانند از روز شنبه ۱۸ بهمن ماه نام نویسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نظافتي زمان پيش ثبت نام اعزام‌هاي نوروزي عتبات عاليات را ۱۸ بهمن ماه اعلام كرد و افزود: متقاضيان اعزام به عتيات عاليات درايام تعطيلات نوروز، مي‌توانند از روز شنبه ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح تا روز ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۶ عصر با مراجعه به سايت پيش ثبت نام به نشانيwww.atabat.haj.irنام نويسي كنند.

وي يادآور شد: براساس برنامه‌ريزي انجام شده ۳۰ بهمن ماه قرعه‌كشي متقاضيان به عتبات در دوره جديد انجام مي‌شود كه اين عزيزان مي‌توانند از ۲ اسفند ماه نتايج قرعه‌كشي را به نشانيwww.atabat.haj.irمشاهده و جهت ثبت‌نام قطعي خود اقدام كنند.

نظافتي اظهار داشت: اعزام‌هاي دوره جديد و نوروزي عتبات عاليات از ۲۱ اسفند ماه امسال آغاز و تا ۲۵ خرداد ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: در نوروز امسال براي سفرهاي هوايي بسته‌هاي ۳، ۴ و ۷ روزه و براي سفرهاي زميني بسته ۶ روزه پيش بيني شده است، اما بسته ده روز به دليل ظرفيت محدود اسكان و تقاضاي بالا از ۲۵ اسفند ماه تا پايان تعطيلات نوروزي متوقف و مجددا پس از اين ايام راه اندازي خواهد شد.

کد مطلب 2485414
مهناز قربانی مقانکی

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