به گزارش خبرنگار مهر، عفت شریعتی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار بانوان هنرمند و مشاوران امور بانوان در ادارات قم با تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرچم‌دار گسترش فرهنگ قرآن و عترت است و پیاده سازی سبک زندگی اسلامی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه می‌باشد و در این راستا فعالیت‌های خوبی انجام داده است.

وی با بیان اینکه باید بسترهای لازم برای اجرای سبک زندگی اسلامی را فراهم کنیم، ادامه داد: باید معنویت و فرهنگ اسلامی را در سراسر جامعه نشر دهیم و این فرهنگ اصیل را حاکم بر اجتماع بدانیم.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان گفت: به دنبال این هستیم که با همکاری حوزه‌های علمیه برنامه‌های غنی فرهنگی و دینی اجرا کنیم و اجازه نمی‌دهیم که در عصر کنونی فتنه گران بین المللی راه به جایی ببرند.

شریعتی عنوان کرد: شهر مقدس قم جایگاه خاصی در بین شهرهای دیگر دارد و جایگاه قرآن و عترت و مأمن جهان تشیع است.

وی در پایان گفت: امیدواریم چتر حمایتی بزرگان شهر کریمه اهل بیت(س) بر سر تلاشگران کار در عرصه فرهنگی در کشور بیش از پیش ادامه داشته باشد و با عنایت امام زمان(عج) به اهداف انقلاب اسلامی و مد نظر امام خمینی(ره) برسیم.