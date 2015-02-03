اکران «نزدیکتر» در 23 سانس در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «نزدیکتر» به کارگردانی مصطفی احمدی و تهیهکنندگی سپهر سیفی در طول برگزاری جشنواره فیلم در 23 سانس در سینماهای مردمی سیوسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته میشود.
فیلم سینمایی «نزدیکتر» چهارشنبه 15 بهمن در سانس 30/15 در سینما جوان 1 و در سانس 30/19 در سینما فرهنگ 2 به نمایش گذاشته شد.
پنجشنبه 16 بهمن در سانسهای 30/14 در سینما شکوفه، 30/16 در سینما ملت 3، 30/17 در سینما کوروش و در ساعت 30/18 در پردیس چارسو اکران میشود.
جمعه 17 بهمن در دو سانس 30/15 و 17 در سینما کوروش روی پرده میرود و از ساعت 30/20 در ملت 4 اکران میشود.
شنبه 18 بهمن این فیلم تنها در سانس 30/17 در سینما فرهنگ 1 به اکران درمیآید.
اولین تجربه بلند سینمایی احمدی یکشنبه 19 بهمن در سانس 17 در پردیس زندگی 2 و در سانس 18 در سینما آزادی و دوشنبه 20 بهمن در سانس 16 در پردیس تماشا و سانسهای 17 و 20 در پردیس آزادی به نمایش گذاشته میشود.
«نزدیکتر» سهشنبه 21 در سانس 30/15 در پردیس راگا و 30/16 در سینما سروش اکران میشود.
این فیلم در آخرین روز جشنواره در دو سانس 30/16 در سینما ماندانا و در سانس 22 در پردیس ازادی به اکران درمیآید.
فیلم سینمایی «نزدیکتر» به کارگردانی مصطفی احمدی ششمین محصول سینمایی «ایران نوین فیلم» است و در آن صابر ابر، پگاه آهنگرانی، پارسا پیروزفر بازی می کنند.
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