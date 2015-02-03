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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

حبیبی:

سند توسعه شبکه راه های روستایی قزوین تدوین شد

سند توسعه شبکه راه های روستایی قزوین تدوین شد

قزوین- معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: سند توسعه و تکمیل شبکه راه های روستایی استان تا افق ۱۴۰۴ تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی در این باره اظهارداشت:  درحال حاضر مجموع کل راه های روستایی ساخته شده در استان سه هزارو ۴۱۹ کیلومتر شامل دو هزارو ۵۱۲ کیلومتر آسفالته و ۹۰۷ کیلومتر شوسه است.

وی افزود: برای برخورداری تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه مناسب باید تاپایان برنامه پنجم توسعه ۱۲۰ کیلومتر راه مورد نیاز احداث شود.

معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به تدوین سند شبکه راه های روستایی استان تصریح کرد: جهت توسعه و تکمیل شبکه راههای روستایی استان تا افق ۱۴۰۴ نیاز به احداث ۱۳۱۱ کیلومتر ازشبکه راههای خاکی یا غیر موجود است که دارای کاربردهای موثر در بخش ها و زیر بخش های توسعه ای استان هستند.

حبیبی افزود:  توسعه و تکمیل راه های روستایی استان می تواند  منجر به ایجاد تحرک و پویایی در شبکه، دسترسی به مناطق مهم کشاورزی، گردشگری، معادن و مناطق معدنی، امنیتی و مراکز اسکان عشایر شود.

کد مطلب 2485433

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