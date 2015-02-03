اگر ما مسئولیتی داریم محصول رشادت جانبازان و شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در حاشیه دیدار از آسایشگاه جانبازان و معلولین امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی پیش آمد تا به همراه تعدادی از ورزشکاران دیداری با جانبازان و معلولین عزیز داشته باشیم. افرادی که در 8 سال دفاع مقدس تلاش زیادی کردند و در دیدار ورزشکاران با مقام معظم رهبری نیز ایشان تاکید کردند که ورزشکاران باید قدردان و سپاسگزار و الگو باشند.

وی گفت: اگر ما مسئولیتی داریم محصول زحمات این عزیزان بوده و این حداقل کاری بود که به نمایندگی از ورزشکاران و البته با خواست خود آنها اتفاق افتاد.

هاشمی ادامه داد: من خودم هم از این مراسم روحیه گرفتم. یکی از وظایف ما کارهای فرهنگی بود که امیدواریم بتوانیم قدردان زحمات خانواده شهدا و جانبازان باشیم.