آغاز عملیات اجرایی ۳پروژه زیست محیطی قم/ تشکیل حلقه انسانی حفاظت تالاب

محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه در سال های اخیر محیط زیست به شدت آسیب دیده و لطمات جبران‌ناپذیری به آن وارد شده است که یکی از مهمترین آنها وجود گرد و غبار و ریز گردهاست.

وی گفت: برای مقابله با عوامل آلاینده و مخرب محیط زیست، باید ابتدا عوامل آلایندگی هوا، آب و خاک را به خوبی شناسايي کنیم.

وی ادامه داد: برای رفع مشکلات و چالش‌های محیط زیست در استان، استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مردمی بسیار با اهمیت است که در این راستا، رسانه‌ها و صدا و سیما می‌توانند در جذب مشارکت مردم نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در خصوص لزوم حفاظت از تالاب‌ها نیز افزود: همزمان با فرارسیدن روز جهانی تالاب‌ها، جمعی از دوستداران طبیعت و تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی با حضور در تالاب حوض سلطان، در یک اقدام نمادین برای حفظ تالابها حلقه انسانی تشکیل دادند.

وی بیان کرد: متاسفانه در استان قم شاهد خشک شدن تدریجی تالابها و بجا ماندن نمك‌زارها هستیم زیرا خشک شدن تالاب‌ها یک خطر و آسیب جدی زیست محیطی است و افزایش ریزگردها و گرد و غبار در قم و استان‌های مرکزی کشور نتیجه همین معضل و بحران است که سلامت عمومی جامعه را نیز با آسیب جدي مواجه کرده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سه پروژه مهم زیست محیطی در استان قم افزود: مرکز تحقیقات زیست محیطی، پاسگاه محیط بانی حوض سلطان و پاسگاه محیط بانی وسف در منطقه کهک کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

رکنی بیان کرد: به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی، موزه تاریخ طبیعی استان قم نیز در دهه فجر برای بازدید عموم علاقمندان به ویژه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی رایگان خواهد بود.