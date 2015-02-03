  1. استانها
  2. قم
۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۱

رکنی به مهر خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی ۳پروژه زیست محیطی قم/ تشکیل حلقه انسانی حفاظت تالاب

آغاز عملیات اجرایی ۳پروژه زیست محیطی قم/ تشکیل حلقه انسانی حفاظت تالاب

قم - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم از آغاز عملیات اجرایی سه پروژه زیست محیطی در این استان خبر داد.

محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه در سال های اخیر محیط زیست به شدت آسیب دیده و لطمات جبران‌ناپذیری به آن وارد شده است که یکی از مهمترین آنها وجود گرد و غبار و ریز گردهاست.

وی گفت: برای مقابله با عوامل آلاینده و مخرب محیط زیست، باید ابتدا عوامل آلایندگی هوا، آب و خاک را به خوبی شناسايي کنیم.

وی ادامه داد: برای رفع مشکلات و چالش‌های محیط زیست در استان، استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مردمی بسیار با اهمیت است که در این راستا، رسانه‌ها و صدا و سیما می‌توانند در جذب مشارکت مردم نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در خصوص لزوم حفاظت از تالاب‌ها نیز افزود:  همزمان با فرارسیدن روز جهانی تالاب‌ها، جمعی از دوستداران طبیعت و تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی با حضور در تالاب حوض سلطان، در یک اقدام نمادین برای حفظ تالابها حلقه انسانی تشکیل دادند.

وی بیان کرد: متاسفانه در استان قم شاهد خشک شدن تدریجی تالابها و بجا ماندن نمك‌زارها هستیم زیرا خشک شدن تالاب‌ها یک خطر و آسیب جدی زیست محیطی است و افزایش ریزگردها و گرد و غبار در قم و استان‌های مرکزی کشور نتیجه همین معضل و بحران است که سلامت عمومی جامعه را نیز با آسیب جدي مواجه کرده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سه پروژه مهم زیست محیطی در استان قم افزود: مرکز تحقیقات زیست محیطی، پاسگاه محیط بانی حوض سلطان و پاسگاه محیط بانی وسف در منطقه کهک کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

رکنی بیان کرد: به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی، موزه تاریخ طبیعی استان قم نیز در دهه فجر برای بازدید عموم علاقمندان به ویژه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی رایگان خواهد بود.

 

کد مطلب 2485447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها