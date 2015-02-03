آمادگی اوقاف استان سمنان برای عرضه اوراق مشارکت در حوزه بهداشت ودرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی صبح سه شنبه در نشستی مشترک با رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرستان شاهرود که برای بررسی راه‌های تعامل دوطرفه انجام شد، عنوان کرد: درگذشته نگاه‌های کارشناسی تحت تاثیرنگاه‌های سیاسی و منطقه‌ای قرارگرفته و از این حیث در این حوزه با مشکلاتی مواجه شدیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ادامه داد: تقاضای ما از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود این است که با یک دید استانی و فرا استانی و البته کارشناسانه، اولویت‌های سرمایه گذاری درحوزه بهداشت و درمان را مشخص کنند.

واحدی افزود: باید موضوعات سرمایه گذاری و حتی جانمایی‌های آن در شهرهای مختلف استان با یک دید کارشناسی باشد و نیازهای استانی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

وی از آمادگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان برای عرضه اوراق وقف مشارکتی در راستای سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان خبر داد و افزود: در این خصوص مکاتبات لازم با سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شده است و منتظر اعطای مجوزات لازم در این خصوص هستیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین از انجام برنامه ریزی‌های لازم برای سوق دادن خیرین به سمت نیازهای پزشکی و درمانی خبر داد و افزود: تاکنون نظر خیرین و واقفان مختلف در این زمینه جلب شده است و درحال حاضر آمادگی سرمایه گذاری بالغ بر ۲۳۰ ملیارد ریال را از سوی خیرین و واقفان استان سمنان داریم.

واحدی با اشاره به توفیق‌ استان‌های دیگر در این خصوص، از بیمارستان نمازی در شهرستان شیراز به عنوان یکی از این موارد نام برد که واقف آن حتی برای حفظ موقوفه و مکان استراحت همراهان بیماران تمهیداتی را اندیشیده است.

وی افزایش ۸. ۴ درصدی نرخ موالید در استان سمنان نسبت به مدت مشابه سال قبل را یکی ا از مسائلی دانست که لزوم برنامه ریزی‌های بیشتر در حوزه بهداشت و سلامت، به خصوص پیشگیری را پر رنگ‌تر ساخته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شهرستان شاهرود نیز در این نشست از تمرکز دولت در حوزه سلامت گفت و افزود: علی رغم همه‌ تلاش‌ها که به زعم همه کارنامه وزارت بهداشت مطلوب ارزیابی شده است، هنوز اعتبارات ما با نیازهای موجود فاصله زیادی دارد.

دکتر سید عباس موسوی از دغدغه به حق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان درخصوص حفظ نعمت خدادادی سلامت تشکر کرد و افزود: عنایت ویژه آن اداره کل به حوزه سلامت و توان کارشناسی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند زمینه‌های همکاری و ارائه خدمت به مردم را فراهم آورد.

در این نشست همچنین در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی گزارشی از مشکلات ساختمان جدید بیمارستان فاطمیه ارائه شد و راه های کمک اداره اوقاف و امور خیریه استان سمنان در این خصوص را مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل اوقاف وامورخیریه استان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود از دیگر برنامه های این نشست مشترک بود.