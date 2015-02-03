زنان نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند/ برگزاری نمایشگاه حجاب درقم

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ظهیری قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار بانوان هنرمند و مشاوران امور بانوان در ادارات قم با تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: زنان نقش پیشبردی و به سزایی در به ثمر رسیدن انقلاب داشتند و زنان با حضور در راهپیمایی‌ها به طور مستقیم در انقلاب نقش آفرینی کردند.

وی با بیان اینکه جوانان انقلابی آن موقع که تحت تربیت دامان مطهره این بانوان پرورش یافتند که امروزه جزو شهدا یا متولی امور انقلاب هستند، ادامه داد: هم چنین زنان به طور غیر مستقیم در انقلاب نقش داشتند و شاید این نقش زنان بر نقش مستقیم آنان برتری داشته باشد، زیرا پرورش نسل صالح که ثمر آن بر ما مترتب بوده، بسیار مهم است.

مدیر کل امور بانوان استانداری قم با بیان اینکه صبوری مادران شهدا و همراهان جانبازان در پایداری ارزش‌های انقلاب نقش زیادی داشته، افزود: دشمنان نسبت به از بین بردن ارزش‌ها ایفای نقش می‌کنند و به دنبال این هستند که جوانان را از راه راست منحرف کنند.

ظهیری با اشاره به اینکه زنان امروزه در دفاع از ارزش‌ها انقلاب به شکل‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند، تصریح کرد: هم گرایی و هم نوایی در میان بانوان قم وجود دارد و برنامه‌ها بصورت منسجم و یکسان برگزار می‌شود، و بانوان قمی به شکل‌های مختلف در برنامه‌های انقلاب ایفای نقش کردند.

وی در پایان با اشاره به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی گفت: برای تعطیلات عید نوروز نمایشگاه حجاب و عفاف داریم و انتظار داریم که مسئولین ادارات و مراجع ما را در این امر مهم همراهی و حمایت کنند.