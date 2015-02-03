به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهر آبادی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح واحدهای مسکن مهر کرمانشاه، در جمع خبرنگاران از بهره برداری از ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تا پایان سال ۹۳ خبر داد.

وی همچنین به افتتاح بیش از ۹ هزار واحد مسکن مهر در ۴ شهرستان استان کرمانشاه طی امروز اشاره کرد و گفت: واحدهای مسکن مهر باید از تمامی زیر ساختها از جمله آب، برق و گاز و تلفن برخوردار باشند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هیچ پروژه مسکن مهر نباید بدون فراهم بودن زیر ساخت ها به بهره برداری برسد.

مهر آبادی در خصوص واحدهای مسکن مهر شهرک کیهانشهر کرمانشاه نیز، اظهار داشت: این واحدها ۷۵ متری بوده که میزان سهم آورده مردم ۱۷۰ میلیون ریال است و ۲۵۰ میلون ریال نیز از طریق تسهیلات بانکی فراهم شده است.