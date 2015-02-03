نهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر آذربایجان شرقی برگزار شد

میر احد حسینی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پانزدهمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدها، تلاشگران و بهداشتیاران نمونه آذربایجان شرقی نیز همزمان با این جشنواره برگزار شد، ادامه داد: آذربایجان شرقی یکی از استان های کارآفرین پرور است و نیاز است تقدیر خوبی از این قشر زحمت کش که بدون شک فرماندهان توسعه اقتصاد استان شوند به عمل آید.

وی با تاکید بر اینکه کارگران محورهای تولید در جامعه ما هستند، ادامه داد: کارگران و کارآفرینان برای استان مایه خیر و برکت هستند و برای همین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر سال در ایام دهه فجر جشنواره ای برای تجلیل از آنها که توسط هیئت داوران انتخاب می شود برگزار می کند.

حسینی با اشاره به اینکه این اداره کل برای کارآفرینان شرایط خدمت رسانی را فراهم می کند، ابراز داشت: جذب سرمایه و سرمایه گذار راهی برای شتاب بخشی به حرکت اقتصاد به سوی توسعه و اشتغال پایدار است که در این خصوص کارآفرینان و کارگران نقش بسزایی دارند.