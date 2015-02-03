هشدار نسبت به آسیب های ازدواج‌ دیرهنگام/ بهترین سن باروری زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمداسماعيل مطلق با بيان اينکه متوليان و کارشناسان حاضر در جشنواره ملي ازدواج و خانواده جوان بايد روند رو به افزايش ازدواجهاي ديرهنگام را به صورت دقيق رصد کنند افزود: جمعيت زيادي از زوجهاي جوان بين تولد فرزند اول و دومشان، پنج سال فاصله مياندازند که هيچ کدام از اين آمارها، مطلوب آمارهاي جمعيتي کشور ما نيست.
وي با اشاره به اينکه بهترين سن باروري برای زنان، 18 تا 35 سالگی است، تاکيدکرد: در برخي استانها مثل تهران، گيلان، اصفهان و مازندران، سن مناسب ازدواج پنج تا ده سال افزايش پيدا کرده است. ضمن اين که براساس آمارها، حدود14 درصد زوجها پس از سه سال بچهدار ميشوند و حدود 19 درصد ديگر از زوجها فقط يک فرزند دارند.
مطلق يادآور شد: با وجود اينکه در سياستهاي کلي افزايش جمعيت در مورد ازدواج جوانان حساب ويژهاي باز شده، اما به نظر ميرسد بايد برنامههاي تشويقي ازدواج به سمت ازدواج جواناني سوق داده شود که سنشان از سن معمول ازدواج فراتر رفته است زيرا در صورت ازدواج نکردن دائمي آنها، در چند سال آينده با انبوهي از مردان و زنان مسني روبهرو خواهيم بود که نه ازدواج کردهاند، نه صاحب فرزند هستند.
وی تصريح کرد: در اين شرايط، بديهي است که تامين مسکن، حمايت از اشتغال، ارائه تسهيلات تشويقي ازدواج و تامين رفاه آينده زوجهاي جوان و نوزادانشان، برنامههايي است که ميتواند وضع نامطلوب موجود را بهبود ببخشد.
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