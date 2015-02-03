تعیین تیمی برای پیگیری پیشرفت پروژه ساختمان درمانگاه پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش پیش از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر با اشاره به اینکه با تلاش رهبر کبیر انقلاب و رهبری بی بدیل ایشان انقلاب اسلامی ایران به بار نشست، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رژیم ستم شاهی به زباله دان تاریخ فرستاده شد.

وی با بیان اینکه مجاهدت های امام(ره) موجب عزت، شرف و توسعه ملی کشور شد، تصریح کرد: اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان تبیین و بیان شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه دو راهبرد اصلی امام راحل توجه به مستضعفان و محرومان و خادم بودن مسئولان نظام برای مردم بود، افزود: خوشحالم که ۳۶ پروژه در حوزه تامین اجتماعی استان در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

نوربخش با اشاره به اینکه شهرستان پلدختر به خاطر ایثارگری های مردم در دوران دفاع مقدس به نام هویزه ثانی لقب گرفته است، گفت: شهرستان پلدختر به نوعی خط مقدم مقابله با حملات هوایی دشمن بود و ۸۰ بار بمباران این شهر و تقدیم ۳۱۲ شهید گویای این مطلب است.

وی با بیان اینکه امروز شاهد پیشرفت و توسعه کشور و به تبع شهرستان های مختلف مثل پلدختر به برکت انقلاب اسلامی هستیم، تصریح کرد: سیاست سازمان تامین اجتماعی و مسئولان این است دینی که مردم بر گردن کشور و نظام دارند را محقق کرده و برای رفع محرومیت مراکز درمانی مختلف را ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به کلنگ زنی ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر گفت: اعتبار این پروژه به صورت تسهیلات از طریق بانک رفاه تامین شده است.

نوربخش با بیان اینکه امیدواریم با قول های داده شده این مرکز تامین اجتماعی سال آینده به بهره برداری برسد و مردم از خدمات آن بهره مند شوند، تصریح کرد: همچنین گروهی از سازمان تامین اجتماعی را مامور پیگیری و بررسی روند پیشرفت این پروژه خواهیم کرد.