اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای احداث صفاخانه در اصفهان

حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صفاخانه مکانی برای طرح مسائل مشترک بین رهبران و نمایندگان ادیان مختلف از جمله کلیمان، زرتشتیان، مسلمانان، مسیحیان و غیره و نیز یکی این ادیان با یکدیگر، خواهد بود.

وی بیان داشت: ۱۱۴ سال پیش چنین مکانی برای طرح مباحث و مسائل بین ادیان مختلف وجود داشت، مکانی که امروزه نیز ضرورت ایجاد و ساخت آن در کشور می‌رود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری های بسیاری که برای احداث صفاخانه در اصفهان انجام دادیم اما هنوز مکان مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی گفت: برای این موضوع به اوقاف هم مراجعه شده است اما به علت اینکه اکثر زمین ها و مکان های اوقافی برای موارد خاصی مانند روضه سید الشهدا (ع) در نظر گرفته شده است نمی توان برای این مکان از این طریق اقدام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین ارزانی اظهار داشت: در همین راستا خانه شیخ الاسلام نیز پیشنهاد داده شده و همچنین زمینی حوالی اجلاس سران در اصفهان برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه با این وجود مکان دقیق برای احداث صفاخانه مشخص نشده است، ادامه داد: احداث صفاخانه در راستای طرح گفتگوی تمدن ها، صورت می گیرد.