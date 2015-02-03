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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

حجت الاسلام عزیزی به مهر خبر داد:

اجرای برنامه‌های ویژه دهه فجر در ۱۱ بقعه متبرکه قم

اجرای برنامه‌های ویژه دهه فجر در ۱۱ بقعه متبرکه قم

قم - معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از اجرای برنامه‌های ویژه دهه فجر در ۱۱ بقعه این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بقاع متبرکه تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه ظرفیت تبلیغی و ترویجی بالایی دارند، گفت: برنامه‌های بصیرتی و معارف اهل بیت(س) به صورت مداوم در امامزادگان استان قم برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در دهه مبارک فجر برنامه‌های عمومی در ۲۶ بقعه برگزار می‌شود و در ۱۱ بقعه نیز برنامه‌های دهه فجر به صورت شاخص برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم افزو: یکی از برنامه‌های شاخص اوقاف در دهه مبارک فجر، مراسم میهمانی لاله‌ها، غبارروبی و خاطره گویی است که در امام‌زاده علی بن جعفر(ع) واقع در گلزار شهدای شیخان، امام زاده ابراهیم(ع) و مزار شهدای سوم خرداد در روز ۱۶ بهمن‌ماه، ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

وی گفت: در روز جمعه در چهار امام‌زاده مراسم سخنرانی با حضور آیت الله حائری و قرائت دعای ندبه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عزیزی عنوان کرد: در شبهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه در امام‌زاده ابراهیم(ع) برنامه ویژه دهه فجر با حضور برزگر گنجی دادستان قم، سیدجواد هاشمی مدیر کل بنیاد شهید و حجت الاسلام پناهیان برگزار خواهد شد.

وی گفت: محفل قرآنی در امام‌زاده ابراهیم و امام‌زاده زینت خاتون کهک در روزهای ۱۷ و ۱۹ بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی گفت: مجموعه نمایشگاهی در دهه مبارک فجر با عنوان دستاورد در ۵ بقعه متبرکه برپا می‌شود که در این نمایشگاه‌ها دستاوردهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته می‌شود.

کد مطلب 2485507

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