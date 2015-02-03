حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بقاع متبرکه تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه ظرفیت تبلیغی و ترویجی بالایی دارند، گفت: برنامههای بصیرتی و معارف اهل بیت(س) به صورت مداوم در امامزادگان استان قم برگزار میشود.
وی عنوان کرد: در دهه مبارک فجر برنامههای عمومی در ۲۶ بقعه برگزار میشود و در ۱۱ بقعه نیز برنامههای دهه فجر به صورت شاخص برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم افزو: یکی از برنامههای شاخص اوقاف در دهه مبارک فجر، مراسم میهمانی لالهها، غبارروبی و خاطره گویی است که در امامزاده علی بن جعفر(ع) واقع در گلزار شهدای شیخان، امام زاده ابراهیم(ع) و مزار شهدای سوم خرداد در روز ۱۶ بهمنماه، ساعت ۱۶ برگزار میشود.
وی گفت: در روز جمعه در چهار امامزاده مراسم سخنرانی با حضور آیت الله حائری و قرائت دعای ندبه برگزار میشود.
حجت الاسلام عزیزی عنوان کرد: در شبهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ بهمنماه در امامزاده ابراهیم(ع) برنامه ویژه دهه فجر با حضور برزگر گنجی دادستان قم، سیدجواد هاشمی مدیر کل بنیاد شهید و حجت الاسلام پناهیان برگزار خواهد شد.
وی گفت: محفل قرآنی در امامزاده ابراهیم و امامزاده زینت خاتون کهک در روزهای ۱۷ و ۱۹ بهمن ماه برگزار میشود.
وی گفت: مجموعه نمایشگاهی در دهه مبارک فجر با عنوان دستاورد در ۵ بقعه متبرکه برپا میشود که در این نمایشگاهها دستاوردهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته میشود.
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