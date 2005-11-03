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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۰۳

مهم ترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاري هاي خارجي به شرح زير است:

- ونزوئلا نسبت به ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت هشدار داد.

- برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا : نظارت بر فعاليت هاي هسته اي دهلي نودر چارچوب رژيم بين الملل بسيار آسانتر خواهد بود.

- بولتون خواستار قطعنامه ديگري در باره لبنان و سوريه رد سازمان ملل شد.

- پارلمان اوكراين همكاري با ناتو را رد كرد.

- القاعده مسئوليت ربودن يكي از اعضاي ليست علاوي را بر عهده گرفت.

- دولت مغرب خواستار آزادي دو تن از كارمندانش در عراق شد.

- آمريكا پيشنهاد خود براي آموزش دانشمندان هسته اي كره شمالي را ارائه خواهد داد.

- مغرب آزادي گروگان هاي خود را در بغداد خواستار شد.

- شاوول موفاز وزير جنگ رژيم اسرائيل خواستار ادامه گفتگو با فلسطينيان شد.

- 4 نظامي آمريكايي روز چهارشنبه در عراق كشته شدند.

- سازمان ملل متحد نگراني خود را از مخاطرات از سرگيري جنگ ميان اتيوپي و اريتره ابراز كرد.

 

کد مطلب 248551

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