۱۳۹ کیلو تریاک در بهبهان کشف شد

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با همکاری سربازان گمنام و پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان از فعالیت یک باند ترانزیتی تهیه و توزیع مواد مخدر که قصد انتقال مواد مخدر را از استان فارس به خوزستان متوجه شدند.

وی افزود: با توجه به این خبر مراتب را سریعا به پلیس مبارزه با مواد مخدر بهبهان اعلام کردیم که اکیپ های عملیاتی این پلیس با استقرار در محور مواصلاتی سردشت به امیدیه به بررسی و کنترل خودروهای مشکوک پرداختند که با هوشمندی ماموران پلیس یک دستگاه کامیونت شناسایی و آن را متوقف کردند و راننده آن نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: با انتقال کامیونت به مقر انتظامی پس از ساعت ها تلاش و بازرسی تخصصی صورت گرفته مقدار ۱۳۹ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه در قسمتی از خودرو کامیونت جاسازی شده بود کشف کردند.

اسحاقی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.