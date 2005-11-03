كتابچه هاي " مهر تا مهر " استانداري كرمانشاه منتشر شد

به گزارش خبرنگاركتاب مهر از كرمانشاه ، در اين كتابچه ها گزارش مكاتبات استاندارد با مسئولان ، مجموعه سخنرانيهايي استاندارد، پيگيري ها و نتايج سفرهاي وي به شهرستان ها و طرحها و برنامه هاي اجرا شده و در دست اقدام استان در همه بخش ها به صورت مجزا با ذكر آمار از مهر ماه سال 80 تا مهر ماه سال 84 منتشر شده است.

بر اساس همين گزارش ، استانداري كرمانشاه همچنين در كتابچه ديگري كه به طورهمزمان منتشر شده ، خلاصه اي مجموعه اقدامات استان درهمه بخش ها با ذكر شاخص ها را به همراه يك لوح فشرده آورده است .

دربخش ديگري ازكتابچه مهرتا مهربرنامه كرمانشاه 88 وتلاشهاي مجموعه مديريت استان و استراتژي توسعه استان كرمانشاه تا سال 1388 درهمه بخش ها بيان شده است .