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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۰۷

كتابچه هاي " مهر تا مهر " استانداري كرمانشاه منتشر شد

كتابچه هاي عملكرد چهار ساله احمد ترك نژاد - استاندار كرمانشاه در چهار مجلد و يك لوح فشرده منتشر شد .

به گزارش خبرنگاركتاب مهر از كرمانشاه ، در اين كتابچه ها گزارش مكاتبات استاندارد با مسئولان ، مجموعه سخنرانيهايي استاندارد، پيگيري ها و نتايج سفرهاي وي به شهرستان ها و طرحها و برنامه هاي اجرا شده و در دست  اقدام استان در همه بخش ها به صورت مجزا با ذكر آمار از مهر ماه سال 80 تا مهر ماه سال 84 منتشر شده است.

بر اساس همين گزارش ، استانداري كرمانشاه همچنين در كتابچه ديگري كه به طورهمزمان منتشر شده ، خلاصه اي مجموعه اقدامات استان درهمه بخش ها با ذكر شاخص ها را به همراه يك لوح فشرده آورده است .

دربخش ديگري ازكتابچه مهرتا مهربرنامه كرمانشاه 88 وتلاشهاي مجموعه مديريت استان و استراتژي توسعه استان كرمانشاه  تا سال 1388 درهمه بخش ها بيان شده است .

 

کد مطلب 248552

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