به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در دیدار با هیات تجاری سنگاپور، گفت: ایران و سنگاپور رابطه بسیار طولانی در عرصه تجارت با هم داشته و طی سالهای گذشته به دلیل محدودیت و مشکلاتی از قبیل تحریمها، حجم روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور کاهش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: سنگاپوریها نیز همانند سایر کشورها میتوانند سرمایهگذاری موثری را در اقتصاد ایران داشته باشند؛ به نحوی که از مشوقهای مالیاتی و گمرکی بهرهمند شوند و این در شرایطی است که در قانون جدید جذب و حمایت از سرمایهگذاران خارجی، توجه جدی به جلب مشارکت شرکای خارجی شده و موانع گمرکی و مالیاتی برطرف شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای منطقه با توجه به فضای جدید پیشروی اقتصاد ایران، چشم امید به دریافت سهم از این اقتصاد دوختهاند و ایران معتقد است که میتواند با شرکای تجاری خود در توسعه روابط اقتصادی و بالا بردن حجم این روابط، گام بردارد.
به گفته شافعی، در حال حاضر شرکای ایران میتوانند تا 100 درصد سرمایه گذاری را در ایران به تنهایی انجام دهند و جهت انتقال سود به کشور خود نیز هیچ مانعی پیش روی نخواهند داشت، این در شرایطی است که همسایگی و هم مرزی با 15 کشور همسایه، موقعیت کاملا ویژهای را برای ایران فراهم کرده و حضور ایران و نفوذ آن در بازار منطقه، امکانات قابل توجهی را برای گسترش مناسبات دو و چند جانبه ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: ایران در بازار 350 میلیون نفری اطراف خود تاثیرگذار است که این میتواند فرصتی مناسب برای برنامهریزیها و همکاریهای چند جانبه باشد که سنگاپور نیز باید از این فرصت بهرهبرداری کند، ضمن اینکه در طول سنوات گذشته، ایران با کشورهای سنگاپور در پروژههای مختلفی مشارکت داشته و روابط خوبی برقرار شده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، کشورمان به لحاظ ترانزیتی از موقعیت استثنایی برخوردار است که همکاری با سنگاپور میتواند منجر به افزایش حجم ترانزیت شود، ضمن اینکه در زمینههایی همچون فناوری اطلاعات، خودرو، توریست، پتروشیمی و تجهیزات ساختمانی میتواند آینده روشنی پیشروی دو کشور برای همکاری قرار گیرد.
شافعی با اشاره به سفر اخیر خود به سنگاپور خاطر نشان کرد: در زمینه تسهیل نقل و انتقال پول نیز دو بانک ایرانی اعلام کردهاند که میتوانند همکاری کنند و تقاضای ما این است که مذاکرات قبلی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و زمینه تسهیل نقل و انتقال پول فراهم شود؛ ضمن اینکه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک در دستور کار دو کشور قرار گرفته و اجرایی شود.
به گفته وی، سنگاپور میتواند نقطه اتصال ایران به کشورهای آ.سه.آن باشد و از سوی دیگر ایران نیز به لحاظ موقعیت خاص خود در کشورهای عضو اکو میتواند زمینه همکاری سنگاپور با این کشورها را فراهم کند.
در ادامه این نشست "اولیویا لام"، معاون فدراسیون تجارت سنگاپور با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، خاطرنشان کرد: حجم روابط تجاری دو کشور در سالهای گذشته کاهش یافته و به پایینتر از میزان تجارت مشترک در سال 2002 رسیده است که امیدواریم این مبادلات به حجم گذشته برگشته و تحریمها برداشته شود.
وی افزود: سنگاپور خانه تاجران بسیاری است و فرهنگهای سایر کشورها به خصوص آسیاییها با هم پیوند خورده است، بنابراین با توجه به حجم، GDP سنگاپور بسیار بالا است و شرکتهای ایرانی در بخش پتروشیمی میتوانند همکاری خوبی با این کشور داشته باشند.
معاون فدراسیون تجارت سنگاپور با بیان اینکه زمینههای همکاریهای و سرمایهگذاریهای بیشتر برای دو کشور فراهم است، خاطر نشان کرد: چالشهایی در این روابط وجود دارد و میتواند این موانع را برطرف کند.
همچنین انصاری، سفیر ایران در سنگاپور نیز گفت: مراودات تجاری اقتصادی و سیاسی ایران در یکسال گذشته با گامهای بیسابقهای توسعه یافته است و ایران و سنگاپور امید و انتظار افزایش مبادلات بیشتر را دارند.
وی افزود: دیروز دولت سنگاپور رسما آمادگی خود را برای امضای موافقتنامه حمایت از سرمایهگذاران ایرانی اعلام کرده است که میتوان این اطمینان را دارد که روابط ایران با عنایت به توجه مقامات عالی، ظرفیتها و توانمندیهای فراوان میتواند در آینده نزدیک به مسیر خود بازگردد و در هفتههای آینده شاهد تحولات عظیم در مناسبات جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مذاکرات گروه 1+5 خواهیم بود.
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