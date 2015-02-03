به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تبریز گفت: فرودگاه شهید مدنی تبریز یکی از ۹ فرودگاه بین المللی در بین ۵۴ فرودگاه کشور است که علاوه بر انجام سالانه ۱۰ هزار پرواز داخلی و خارجی در آن، به دلیل قرار گرفتن در کنار پایگاه دوم شکاری تبریز، هر سال سه هزار پرواز نظامی نیز در آن صورت می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به قدمت بیش از شش دهه ای این فرودگاه و لزوم بهسازی باند آن بدلیل حجم بالای پروازی تصریح کرد: با انجام مطالعات و کار کارشناسی یک ساله و گزارش خلبانان در خصوص وضعیت نامناسب باند فرودگاه، برنامه بهسازی آن از مرداد سال ۹۱ با همکاری شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور و اداره کل فرودگاه های استان آغاز شد که در صورت مهیا شدن شرایط و تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد افتتاح باند بتنی فرودگاه شهید مدنی تبریز در دهه فجر امسال و با حضور مسوولان ارشد کشوری خواهیم بود.

مدیرکل فرودگاه های استان در ادامه افزود: با بهره برداری از این باند بتنی با طول کلی چهار هزار و ۲۶۰ متر و قسمت اصلی سه هزار و ۶۷۰ متر با عرض ۶۰ متر که ۴۰۰ میلیارد ریال برای عملیات ساخت باند و نصب سیستم روشنایی آن هزینه شده است، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به یکی از بهترین فرودگاه های کشور از لحاظ ایمنی و عملیاتی بدل خواهد شد که علاوه بر برخورداری از یک باند استاندارد برای نشست و برخاست انواع پرنده ها، داری یک مسیر تاکسی وی نیز برای استفاده برای مواقع اضطراری مانند پروازهای نظامی یا بروز مشکلات در باند اصلی است.

صفایی با اشاره به سندهای بالادستی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت: سند تدبیر و توسعه استان یکی از دو سند بالادستی این اداره کل است که هسته کلیدی تعریف شده در آن، تبدیل شدن به هاب منطقه شمالغرب کشور است و ایجاد ترمینال پروازهای خارجی، ساخت پارکینگ طبقاتی سرپوشیده، راه اندازی آشیانه هواپیما، ایجاد کارگاه صادرات و واردات مستقل پروازهای باری پس از فرودگاه های امام خمینی و مشهد و توسعه پارکینگ فرودگاه برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی شده است.

وی طرح جامع شرکت فرودگاه های کشور را نیز دیگر سند بالادستی این مجموعه عنوان و با اشاره به انجام اقدامات لازم برای اجرای طرح های ذکر شده در سند تدبیر و توسعه استان بر اساس این طرح اظهار داشت: در حال حاضر واگذاری و عقد قرارداد پارکینگ طبقاتی و آشیانه هواپیماهای فرودگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته و این طرح ها از ابتدای سال آینده اجرایی می شوند.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی در خصوص پروژه ترمینال خارجی فرودگاه تبریز نیز یادآور شد: مشاور پروژه با همکاری شهرداری مشخص شده و تعاملات لازم با شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور برای جذب اعتبارات ۴۰۰ میلیارد ریالی آن صورت گرفته و زمینه های لازم برای واگذاری این پروژه از طریق مناقصه و با عقد تفاهمنامه ای استانی برای اجرا بصورت درصدی فراهم شده تا در سال ۹۴ آغاز و در سال ۹۵ به پایان رسد و در مورد دو طرح باقیمانده نیز بدنبال جذب سرمایه گذار در همایش سال آینده فرصت های سرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها هستیم که در غیر اینصورت خود این شرکت موظف به انجام آنها خواهد بود.