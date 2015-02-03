به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از طلاب مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهرا(س) اظهار داشت: مهم ترین مسئله انسان‌ها، انسان سازی است و خداوند این کار بزرگ را به عهده انبیا و ائمه اطهار قرار داده است.

وی بیان داشت: خداوند این عالم را برای به کمال رسیدن آفریده است و در میان همه موجودات، انسان یک موجود بسیار قدرتمند و با استعداد و عظمت است و خداوند پیامبران را برانگیخت و ائمه اطهار(ع) را قرار داد تا انسان‌ها را بسازند.

پنج اصول انسان سازی

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: اولین اصول انسان سازی علم است، انسان بیسواد و جاهل نمی‌تواند راه کمال را طی کند و یادگرفتن علم بر هر زن و مردی واجب است و خداوند ۸۰ مرتبه در قرآن کریم از علم و علما سخن گفته است.

وی ابراز داشت: ایمان و اعتقاد اصل دوم انسان سازی است و خداوند در ۷۵ آیه در مورد ایمان و اعتقاد سخن گفته است.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که خداوند تمام وسائل زندگی را برای ما فراهم کرده، افزود: اگر در خلقت آدم تفکر کنیم متوجه می‌شویم که تا چه اندازه خداوند اعضا و جوارح ما را منظم و هماهنگ آفریده و می‌فهمیم که این عالم آفریننده‌ای دارد.

وی با بیان این که عقل اصل سوم در راه انسان سازی است، عنوان کرد: عقل، تشخیص حق از باطل و صحیح از ناصحیح است، علم دانستنی‌ها است و از طریق عقل می‌توان فهمید که کدام راه درست و کدام راه نادرست است.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: اخلاق چهارمین اصل انسان سازی است، اخلاق همان روحیات ما است و باید سعی کنیم روح خود را با اخلاق خوب مزین کنیم و از اخلاق بد پاک کنیم.

وی افزود: عمل، پنجمین اصل انسان سازی است، عمل به کار بستن علم، ایمان، عقل و اخلاق است و از آن نیز به نام تقوا یاد می‌شود.

آیت الله نوری همدانی ابراز کرد: خداوند معصومان را با نور آفریده و آنها از همان اول کامل بودند اما انسان ناقص به دنیا آمده و برای به کمال رسیدن باید تعلیمات ائمه اطهار(ع) و علما را به کار بگیرد.

وی عنوان داشت: ابتدا باید خودمان را بسازیم و پس از آن جامعه را بسازیم، هرکس بتواند انسان‌های دیگر را نیز بسازد، اجر و ثواب زیادی نصیبش می‌‌شود.

نقش زنان در ساختن جامعه از مردان موثرتر است

آیت الله نوری همدانی یادآور شد: اساسا در اسلام، زنان در ساختن جامعه بیش از مردان موثر هستند و همچنین مادران بیشتر از پدران در ساختن انسان موثر هستند.

وی افزود: در انقلاب اسلامی چندین هزار زن به شهادت رسیدند با این که امام خمینی(ره) مردان را به جبهه نبرد فرا می خواندند اما زنان به دلیل بالا بودن درک و فهمشان به سوی جبهه رفتند و شهید شدند.

مرجع تقلید شعیان بیان کرد: یک مادر باایمان، باسواد و با اخلاق می تواند خدمت بسیار بزرگی برای جامعه انجام دهد و خدمت این زنان برای جامعه بسیار با عظمت است.

وی با بیان این که حمایت از نظام بر ما لازم است، عنوان کرد: امام راحل، فقیه و عارف حماسه آفرین، انقلاب را ایجاد کرد و مسلمانان را از زیر سیطره سلاطین و استبداد نجات دادند.

مرجع تقلید شعیان ادامه داد: در هشت سال جنگ تحمیلی امام خمینی(ره) در برابر این بحران مقاومت کرد و توانست نظام ولایی قدرتمند ایجاد کند و امروز در راس این نظام آیت الله خامنه ای قرار دارند.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی روز به روز مستضعفان را بیدار و هوشیار کرده و مستکبران را منفورتر می کند.