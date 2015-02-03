توهین عضو شورای شهر شیراز به خبرنگاران/ اهالی رسانه بیانیه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلسه علنی شورای شهر شیراز که عصر سه شنبه برگزار شد، هاجری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر به ناگاه خبرنگاران حاضر در شورا را که مشغول مصاحبه با برخی از اعضای شورای شهر بودند به رانت خواری و سانسور متهم و با الفاظ توهین آمیز گفت که از شورا بیرون بروند.

خبرنگاران نیز به خاطر این بی حرمتی عضو شورا، صحن علنی را ترک کردند اما بازهم با ناسزای این عضو شورا مواجه شدند.

در ادامه این اقدام، خبرنگاران حوزه شورای شهر شیراز با ارسال نامه ای به غلام مهدی حقدل رئیس شورای شهر شیراز نسبت به این اقدام عضو شورا اعتراض کردند.

در این نامه آمده است که: احتراما در مرام فرهنگ وران، قلم فرونگذاشتن سوگندی است سنگین و سنگین تر از آن سر خم نکردن در برابر اهانت به قلم و اندیشه ستیزی است که همانا سعدی علیه الرحمه می فرماید: «دو چیز طیره عقل است، دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.»

اما آنچه در جلسه سه شنبه شب شورای شهر شیراز گذشت و نسبت دادن الفاظ سخیف و ناشایست از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز به خبرنگاران، بیش از آنکه شان اهالی قلم را زیر سوال ببرد، حرمت شکنی فضایی بود که قرار است در آن برای فرهنگ و توسعه این دیار نسخه ها پیچیده گردد، و چاره ها اندیشیده شود تا به خود ببالیم که از نسل حافظ و سعدی هستیم و در دامان عفیف فرهنگ و تمدن این دیار پرورش یافته ایم.

اما ناسزاگویی در حق خبرنگارانی که جز راستی و انصاف پیشه ای ندارند و متهم کردن آنها به رانت خواری و اخراجشان از شورا با الفاظ رکیک و به سخیف ترین شکل ممکن آنهم از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز اقدامی ناشایست است که نه تنها از سوی اهالی قلم مورد مذمت است بلکه به طور حتم خرد جمعی اعضای شوای شهر شیراز نیز آن را بر نمی تابد.

بر همین اساس ما خبرنگاران حاضر در این جلسه از آن ریاست محترم خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم تا با حفظ شان و حرمت رسانه ها و شورای شهرفضایی آرام و عاری از تنش برای طرح و بررسی مشکلات و برنامه های شهر شیراز فراهم شود.»