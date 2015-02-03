حمایت غرب از داعش و القاعده نشانه ترس از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آئین، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با روزنامه آذری «525- جی» دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه های مختلف را تشریح کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران پدیده جدیدی در عرصه بین المللی بود، چرا که این انقلاب با اتکا بر آموزه های اسلامی و حمایت مردم توانست در مقابل سلطه دیکتاتور داخلی و استثمار خارجی بایستد و پیروز شود.

سفیر کشورمان افزود: انقلاب ایران، انقلابی است که با حمایت از مظلومان جهان در مقابل ظلم ابرقدرت ها مقاومت کرد و توانست ارزش های جدیدی در عرصه بین المللی ارایه کند.

وی با تاکید بر اینکه این انقلاب از لحاظ ایدئولوژیکی آن قدر قوی بود که توانست کمونیسم شرق و لیبرالیسم غرب را به کنار بگذارد گفت: انقلاب اسلامی ثابت کرد امروز انقلاب ایران بانفوذترین انقلاب جهان است.

پاک آیین حمایت قدرت های غربی از تروریسم و تجهیز گروه های تروریستی مانند «داعش» و «القاعده» را نشانه ترس از فراگیر شدن انقلاب اسلامی دانست وبا انتقاد از لیبرالیسم غربی افزود: کشورهای غربی با بی احترامی نسبت به پیامبر اسلام (ص) خود را در انزوا قرار می دهند. چنین اقداماتی از سوی آنها نه تنها از طرف مسلمانان، بلکه از طرف همه آزادی خواهان جهان محکوم می شود.

پاک آیین با اشاره به اینکه آزادی بیان که اصلی ترین شعار انقلاب در فرانسه بود، به انحراف کشیده شده است گفت: امروز در اروپا کسی نمی تواند در باره هولوکاست به طور آزاد حرف بزند، ولی آنها حقیر سایر کشورها و مقدسات و دین این کشورها آزاد است و به همین دلیل، لیبرالیسم و دموکراسی غرب اکنون برای جهانیان جذابیت ندارد.

وی در تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، نظامیگفت: تولید انرژی هسته ای قبل از انقلاب اسلامی آرزویی برای مردم ایران بود، ولی امروز ایران به یکی از ده کشور دارنده انرژی هسته ای است، تبدیل شده است.

وی گفت: قبل از انقلاب، اقتصاد ما بیشتر به نفت وابسته بود، 90 درصد از اقتصاد ایران به صادرات نفت وابسته بود. ولی امروز فقط 33 درصد از صادرات ایران وابسته به فروش نفت است. صادرات غیرنفتی ایران نیز توسعه یافته است. قبل از انقلاب نظر و رأی مردم مورد توجه قرار نمی گرفت، ولی پس از انقلاب در ایران حدود 35 انتخابات برگزار شده است و امروز می توان گفت که ایران یکی از کشورهای مردمسالار جهان است.