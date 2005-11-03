قطارهاي جديد بزودي وارد خطوط مترو مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس بهرام عبابافي با بيان اينكه در نيمه دوم سال جاري 15 قطار جديد به خطوط متروي تهران تزريق خواهد شد ، افزود : در حال حاضراز اين تعداد 4 قطار پس از تزريق به خط يك در اين مسير فعال شده ، دو قطار در پاركينگ متروي تهران در حال آماده سازي ، نصب تجهيزات و تست است ، دو قطار وارد بندرعباس شده و هم اكنون مراحل ترخيص از گمرك و انتقال آن به تهران در حال انجام است ، سه قطار ديگر نيز بر روي كشتي در حال حمل به سمت ايران هستند و چهار قطار نيز در كارخانه كشور سازنده مراحل پاياني ساخت خود را طي كرده و ظرف 45 روز آينده آماده انتقال به تهران خواهد شد .

وي با بيان اينكه تا پايان امسال از مجموع 11 قطار باقيمانده به تدريج هر دو ماه دو قطار وارد خطوط متروي تهران خواهد شد ، تصريح كرد : با اضافه شدن اين 15 قطار به خطوط مترو تا پايان امسال ما دو هدف عمده را در دستور كار خود قرار داده ايم كه يكي كاهش فاصله زماني حركت قطارها در خطوط يك و دو از پنج به چهار دقيقه در زمان اوج مسافر و ديگري تامين قطارهاي خط بهارستان - دردشت كه احتمالا تا پايان امسال و يا حداكثر ظرف اوايل سال آينده افتتاح خواهد شد .