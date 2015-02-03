بررسی کاهش تعرفه های گمرکی در دیدار سنایی و کالامانوف

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با کالامانوف معاون وزیر صنایع و بازرگانی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه در حوزه صنعت،نسبت به توسعه مناسبات دوجانبه تاکید و خواستار رفع موانع بازرگانی و مراودات تجاری شدند.

استفاده از ارزهای ملی (روبل و ریال)کاهش تعرفه های گمرکی ،اجرای مفاد توافقنامه های منعقده ،به ویژه توافقنامه نفتی ،گشایش حساب مشترک بانکی و تسهیل صدور روادید بخش هایی از محورهای گفتگوی سنایی و کالامانوف بود.