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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

منوچهری:

۲۰ درصد خبازی های استان سمنان تا پايان سال آزادپز می شود

۲۰ درصد خبازی های استان سمنان تا پايان سال آزادپز می شود

دامغان - مدير عامل شركت غلّه و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: بر اساس دستور العمل اجرايی از سوی معاون اول رئيس جمهور، ۲۰ درصد خبازی های استان تا پايان سال آزادپز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر منوچهری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: بر اساس دستور العمل اجرایی از سوی معاون اول رئیس جمهور و ابلاغ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت غلّه و خدمات بازرگانی كشور ۲۰ درصد خبازی های استان تا پایان سال آزادپز می شوند.

وی اظهار داشت: آزادپز شدن خبازی ها به صورت تدریجی در سطح استان سمنان آغاز و در مرحله نخست در مناطقی اجرا می شود كه به اقشار ضعیف جامعه آسیب كمتری برسد.

۶۷۰ واحد خبازی در سطح استان سمنان فعالیت دارند

مدیر عامل شركت غلّه و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینكه ۶۷۰ واحد خبازی در سطح استان فعالیت دارند اضافه كرد: پنج كارخانه كار توزیع آرد را بین خبازی های استان بر عهده دارند و به طور میانگین ماهیانه پنج هزار و ۳۰۰ تن آرد بین این تعداد نانوایی توزیع می شود.

منوچهری برنامه ریزی و اجرا نمودن گندم، آرد و نان از سوی مسئولان استانی بر اساس مصوبه هئیت وزیران، تأمین و حفظ كیفیت گندم در راستای ذخیره سازی از محل گندم های موجود و سایر استان ها را از مهمترین برنامه های شركت بازرگانی استان سمنان بیان كرد.

وجود ۸۰ واحد خبازی در شهرستان دامغان

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: باتوجه به افزایش قیمت، باید نان باكیفیت و بهداشتی به مردم ارائه تا رضایت مردم در تمامی امور فراهم شود.

علی اصغر مجد از وجود ۸۰ واحد خبازی در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد ۳۲ واحد شهری و ۴۸ واحد دیگر را خبازی روستایی تشكیل می دهند.

رئیس شورای آرد و نان شهرستان دامغان در خاتمه با بیان اینكه ماهیانه ۷۲۰ تا ۷۵۰ تن آرد در بین خبازی های شهری و روستایی این شهرستان توزیع می شود گفت: میزان سهمیه آرد خبازی ها از حدود دو تن تا ۳۰ تن و بالاتر است.

کد مطلب 2485563

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