۲۰ درصد خبازی های استان سمنان تا پايان سال آزادپز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر منوچهری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: بر اساس دستور العمل اجرایی از سوی معاون اول رئیس جمهور و ابلاغ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت غلّه و خدمات بازرگانی كشور ۲۰ درصد خبازی های استان تا پایان سال آزادپز می شوند.

وی اظهار داشت: آزادپز شدن خبازی ها به صورت تدریجی در سطح استان سمنان آغاز و در مرحله نخست در مناطقی اجرا می شود كه به اقشار ضعیف جامعه آسیب كمتری برسد.

۶۷۰ واحد خبازی در سطح استان سمنان فعالیت دارند

مدیر عامل شركت غلّه و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینكه ۶۷۰ واحد خبازی در سطح استان فعالیت دارند اضافه كرد: پنج كارخانه كار توزیع آرد را بین خبازی های استان بر عهده دارند و به طور میانگین ماهیانه پنج هزار و ۳۰۰ تن آرد بین این تعداد نانوایی توزیع می شود.

منوچهری برنامه ریزی و اجرا نمودن گندم، آرد و نان از سوی مسئولان استانی بر اساس مصوبه هئیت وزیران، تأمین و حفظ كیفیت گندم در راستای ذخیره سازی از محل گندم های موجود و سایر استان ها را از مهمترین برنامه های شركت بازرگانی استان سمنان بیان كرد.

وجود ۸۰ واحد خبازی در شهرستان دامغان

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: باتوجه به افزایش قیمت، باید نان باكیفیت و بهداشتی به مردم ارائه تا رضایت مردم در تمامی امور فراهم شود.

علی اصغر مجد از وجود ۸۰ واحد خبازی در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد ۳۲ واحد شهری و ۴۸ واحد دیگر را خبازی روستایی تشكیل می دهند.

رئیس شورای آرد و نان شهرستان دامغان در خاتمه با بیان اینكه ماهیانه ۷۲۰ تا ۷۵۰ تن آرد در بین خبازی های شهری و روستایی این شهرستان توزیع می شود گفت: میزان سهمیه آرد خبازی ها از حدود دو تن تا ۳۰ تن و بالاتر است.