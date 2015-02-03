۲۴روستای کهگیلویه وبویراحمد دهه فجر از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پروژه های شهرستان چرام در جمع خبرنگاران افزود: با گازرسانی به این تعداد روستا، یکهزار و ۱۱۰ خانوار با جمعیت چهار هزار و ۲۵۰ نفر در استان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی بیان کرد: برای تکمیل طرح های گاز رسانی استان ۶۲ میلیارد و ۸۰۰ مییلون ریال هزینه شده است.

خادمی اظهار داشت: ۱۱ پروژه بزرگ گازرسانی هم در سطح این استان در دست اجراست که به زودی به پایان می رسند.

وی بیان کرد: با گازرسانی به این روستاها تعداد روستاهای گازدار استان به ۴۱۵ روستا خواهد رسید.

استاندار افزود: ۶۳۴ روستا در این استان شرایط گاز دار شدن را دارند که تاکنون ۵۷ درصد از جمعیت این روستاها از نعمت گاز برخوردار شده اند.

خادمی بیان داشت: گازرسانی یکی از شاخصه های عمران روستایی است که موجب کاهش استفاده از سوختهای گیاهی و جلوگیری از تخریب جنگلهای استان می شود.

وی عنوان کرد: به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن و عدم اجرای کامل طرح هادی، هزینه گازرسانی به روستاهای این استان چندین برابر سایر استانهاست.