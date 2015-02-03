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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۱۱

فراهانی:

۴۰۰هزار میلیارد ریال برای نوسازی بیمارستان های کشور نیاز است

۴۰۰هزار میلیارد ریال برای نوسازی بیمارستان های کشور نیاز است

شهرکرد - معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نوسازی بیمارستان های کشور با عمر بالای ۴۴ سال اعتباری افزون بر ۴۰۰هزار میلیارد ریال نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فراهانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون طرحهای نیمه تمام بخش بهداشت و درمان در سطح کشور اعتباری افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارند.

 وی گفت: اجرای مشارکتی طرحها از جمله واگذاری طرحها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیرین از مهمترین برنامه های در تسریع روند بهره برداری طرحها است.

 به گفته وی، تغییر آرایش اموال دانشگاه ها در وضعیت موجود و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت امری ضروری در توسعه مراکز و درآمد زادیی برای توسعه طرحها است.

اولین مرکز دانشگاهی دندانپزشکی در چهارمحال و بختیاری موفق به اخد مجوز شده است

 استاندار چهارمحال وبختیاری نیز در این دیدار عدم وجود اعتبارات کافی در بخش بهداشت و درمان استان، نبود تجهزات کافی از جمله دستگاه سی. تی. اسکن و دستگاه ام. ار. ای با توجه  تعداد مراجعین، عدم بهر ه برداری از طرحها نیمه تمام در برخی از شهرستان های استان را از مهمترین مشکلات عنوان کرد.

 قاسم سلیمانی افزود: با تلاش مطلوب دانشگاه علوم پزشکی استان اولین مرکز دانشگاهی دندانپزشکی دراستان موفق به اخد مجوز شد که همزمان با دهه فجر در شهرکرد افتتاح می شود.

 وی گفت: استان این اهتمام جدی را دارد که بتواند با کمک بخشی از اعتبارات ملی خریداری تجهیزات در تکمیل این تجهیزات کمک کند.

 استاندار چهارمحال وبختیاری ادامه داد: در استان خیرین با کمک های خود در توسعه بهداشت و درمان و ایجاد خانه بهداشت نقش بسزایی داشتند.

وی عنوان کرد: نیاز است توجه ویژه ای برای توسعه خدمات درمانی و اعتبارات به استان چهارمحال و بختیار شود.

کد مطلب 2485574

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