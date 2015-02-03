۴۰۰هزار میلیارد ریال برای نوسازی بیمارستان های کشور نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فراهانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون طرحهای نیمه تمام بخش بهداشت و درمان در سطح کشور اعتباری افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارند.

وی گفت: اجرای مشارکتی طرحها از جمله واگذاری طرحها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیرین از مهمترین برنامه های در تسریع روند بهره برداری طرحها است.

به گفته وی، تغییر آرایش اموال دانشگاه ها در وضعیت موجود و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت امری ضروری در توسعه مراکز و درآمد زادیی برای توسعه طرحها است.

اولین مرکز دانشگاهی دندانپزشکی در چهارمحال و بختیاری موفق به اخد مجوز شده است

استاندار چهارمحال وبختیاری نیز در این دیدار عدم وجود اعتبارات کافی در بخش بهداشت و درمان استان، نبود تجهزات کافی از جمله دستگاه سی. تی. اسکن و دستگاه ام. ار. ای با توجه تعداد مراجعین، عدم بهر ه برداری از طرحها نیمه تمام در برخی از شهرستان های استان را از مهمترین مشکلات عنوان کرد.

قاسم سلیمانی افزود: با تلاش مطلوب دانشگاه علوم پزشکی استان اولین مرکز دانشگاهی دندانپزشکی دراستان موفق به اخد مجوز شد که همزمان با دهه فجر در شهرکرد افتتاح می شود.

وی گفت: استان این اهتمام جدی را دارد که بتواند با کمک بخشی از اعتبارات ملی خریداری تجهیزات در تکمیل این تجهیزات کمک کند.

استاندار چهارمحال وبختیاری ادامه داد: در استان خیرین با کمک های خود در توسعه بهداشت و درمان و ایجاد خانه بهداشت نقش بسزایی داشتند.

وی عنوان کرد: نیاز است توجه ویژه ای برای توسعه خدمات درمانی و اعتبارات به استان چهارمحال و بختیار شود.