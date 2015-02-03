۵۶ زندانی جرائم غير عمد در قزوین آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان قزوین، محمد آبفروش در این باره اظهارداشت: در آستانه سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۵۶ نفراز زندانیان جرائم عیرعمد نیازمند از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.

وی با تبریک فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر اظهارداشت: از این تعداد زندانیان آزاد شده ۵ نفر محكوم به پرداخت دیه غیر عمد و۵۱نفر دارای محكومیت های سنگین مالی بوده اند.

آبفروش گفت: كل بدهی این تعداد از زندانیان مبلغی بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال بوده كه با تلاش و میانجیگیری همكاران ستاد دیه استان ۷۰ درصد این مبلغ توسط شكات مورد بخشش قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با كمک خیرین نیكوكار، پرداخت وامهای قرض الحسنه، كمک های بلاعوض ضروری، پرداخت تسهیلات بانک های عامل، بیمه وسایر منابع موجود، مابقی بدهی زندانیان معسر غیر عمد پرداخت شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان قزوین در پایان ابراز امیدواری كرد با محور قرار دادن ارزشهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سایه همدلی ونوعدوستی، در راستای كمک به آسیب دیدگان جرائم غیر عمد و نیازمند تلاش واهتمام ویژه ای داشته و به فضل پروردگار زندانی غیر عمدی در زندانها نداشته باشیم.

اجرای طرح تسهیل رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان شهرستان بوئین زهرا

رئیس زندان شهرستان بوئین زهرا از اجرای طرح تسهیل رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان این مركز خبر داد.

ابوالفضل حسینی مرادآبادی با اعلام این خبر گفت: این طرح بمنظور تسهیل در رسیدگی پرونده قضایی زندانیان وكاهش جمعیت كیفری زندانها، باحضور قاضی ناظر زندان اجرا می شود.

وی بیان کرد: قاضی ناظر برزندان باحضور مداوم در زندان و استماع مسائل و مشکلات قضایی زندانیان، دستورات لازم رابرای تسریع در روند پیگیری پرونده ای آنها وارائه خدمات قضایی از جمله مرخصی و عفو صادر شد.

حسینی مرادآبادی بابیان اینكه كاهش تراكم جمعیت كیفری در دستور كار زندان قرار دارد اضافه كرد: در راستای اجرای این طرح، جلسات شورای طبقه بندی زندان نیز بصورت منظم وهفتگی پرونده زندانیان را مورد بررسی قرار داده و با همكاری و تعامل دستگاه قضایی شهرستان، نسبت به تسهیل در رسیدگی به پرونده زندانیان اهتمام ویژه ای به عمل می آید.

وی در پایان ابراز امیدواری كرد با تعامل نزدیک قضات ناظر زندان موفقیت های چشمگیری در اجرای برنامه كاهش تراكم جمعیت كیفری داشته باشیم.

آزمون جامع فنی وحرفه ای در زندان مركزی قزوین برگزار شد

مدیرزندان مركزی قزوین از برگزاری آزمون جامع فنی وحرفه در این مركز خبرداد وگفت: ۱۶۰نفر از مددجویان در آزمون جامع شرکت کردند.

محمود ترابی در توضیح این خبر اظهارداشت: به منظور آموزش مهارت های شغلی و حرفه ای و توانمندسازی زندانیان، آزمون ۱۰ رشته مختلف فنی و حرفه ای برگزار شد.

وی با اشاره به این نکته که بیکاری از عوامل بسیار مؤثر در بروز وقوع جرم و بزه در جامعه می باشد افزود: برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای یکی از راهکارهای موثر برای رفع مشکل بیکاری زندانیان پس از اتمام دوره حبس است.

مدیر زندان مركزی اعلام كرد: این آزمونها در رشته تعمیرات تلفن همراه، منبت کاری، نقاشی ساختمان، جوشکاری، برق ساختمان، كاشی كاری، لوله کش گازخانگی، کارگر عمومی برقکاری ساختمان درجه ۳، اسكلت ساختمان خیاطی و تعمیرات لوازم خانگی و با همكاری و مساعدت سازمان فنی وحرفه ای قزوین در مجتمع آموزش فنی زندان مركزی برگزار شد.

بعد از برگزاری آزمون های مربوطه، برای زندانیانی كه موفق به كسب نمره قبولی گردند، گواهینامه شغلی فنی و حرفه ای صادر خواهد شد.