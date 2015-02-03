زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود/ حفظ حقوق شهروندی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر سه شنبه در سومین نشست کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شهرستان شاهرود که با حضور تنی چند از مسئولان و متولیان دستگاه های اجرایی و انتظامی فعال در حوزه شهروندی، در فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه باید زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود، اظهار داشت: رضایتمندی مردم و ارباب رجوع خواسته همه مسئولان، دولتمردان و مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی است لیکن مدیران دستگاه های دولتی باید رعایت حقوق ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اذعان بر اینکه دشمن امروزه به دنبال عفت زدایی و اسلام زدایی در جامعه است افزود: تنها اقدام در مقابله با این مهم، توجه به امور فرهنگی به گونه ای است که مسئولان به معنای واقعی در دستگاه های اجرایی متولی فرهنگ باشند.

مدیران رضایتمندی شهدای انقلاب را مد نظر داشته باشند

معاون استاندار سمنان همچنین خطاب به مسئولان نهادهای اجرایی، تصریح کرد: مدیران باید پیرامون رعایت حقوق شهروندی با بدنه کارشناسی خود جلساتی برگزار کنند تا بتوانند در اداره امور فرهنگی دستگاه ذی ربط خود موفق باشند.

هاشمی تاکید کرد: باید بدانیم که همه ما مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی مدیون خون پاک شهدای انقلاب هستیم پس باید رضایتمندی این عزیزان را مورد عنایت قرار دهیم.

وی ادامه داد: انجام کارهای فرهنگی عشق می خواهد و اگر کسی در انجام این قبیل امور، عاشق نبود نمی تواند موفق باشد.

حقوق شهروندی باید در اولویت برنامه های نهادهای اداری باشد

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود، با بیان اینکه حقوق شهروندی باید در اولویت برنامه های نهادهای اداری باشد، گفت: مصوبات و ابلاغیه های کارگروه صیانت از حقوق شهروندی باید در اولویت کاری مسئولان نهادهای اجرایی، انتظامی و اداری شهرستان قرار گیرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند تا با مدیران و کارمندان دولت با صبوری، متانت و خوشرویی امورات آنها را انجام دهند.

وی افزود: باید به گونه ای پاسخگوی مردم بود که حتی در مواقع گفتن واژه "نه"نیز با مردم به ملایمت رفتار کرد این امر می تواند مهمترین راه مقابله با دشمنان و بدخواهان نظام باشد.

رئیس کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شهرستان شاهرود با بیان اینکه باید به معنای واقعی برای رضایت مردم و رضایت خداوند متعال گام برداشت تاکید کرد: ما اگر مردم داری کنیم می توانیم بسیاری از مشکلات و گرفتاری های سیستم اداری کشور را رفع کنیم.

حوزه فرهنگ اقدامات ایجابی را می طلبد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود نیز در این نشست، با بیان اینکه در حوزه حقوق شهروندی تا کنون اقدامت موثری انجام شده، گفت: اگر همه مسئولان مصوبات شورای عالی فرهنگ عمومی، تاکیدات قانون و کارگروه صیانت از حقوق شهروندی را رعایت کنند، دغدغه عدم رعایت حقوق شهروندان، تا حد زیادی رفع خواهد شد.

سرهنگ غلامرضا کاظم زاده، با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ باید اقدامات ایجابی را در دستور کار قرار داد، اظهار داشت: با اقدامات سلبی شاید بتوان در کوتاه مدت خدمات فرهنگی به جامعه عرضه کرد اما برای اقدامات دراز مدت و سازنده باید به تدوین مجموعه امور ایجابی به صورت تاثیر گذار در جامعه بود.

وی افزود: برای نیل به این هدف می توان با اقدامات ایجابی فعالیت های نظام در ابتدای انقلاب تا کنون را برای مردم تشریح کرد لیکن توجه به اینگونه عوامل می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

تهدیدات فرهنگی ذائقه مردم ما را عوض کرده است

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی یک شبه به دست نمی آید، تصریح کرد: قطعا باید در خصوص بخش نامه ها، قوانین و رعایت حقوق شهروندی اقدامات موثری در نهادهای ذی صلاح مانند شورای فرهنگ عمومی، قوه قضائیه و ... رخ بدهد.

کاظم زاده ضمن اذعان بر اینکه هم اکنون اقدامات ما با تاثیرگذاری دشمنان بر فرهنگ سازگار نیست خاطرنشان کرد: برای مثال می توان گفت، ماهواره نزدیک به یک دهه است که در کشور ما وجود دارد اما شبکه های دیجیتال به تازگی در عرصه فرهنگ عمومی جای خود را باز کرده اند.

وی افزود: این تهدیدات فرهنگی متاسفانه ذائقه مردم ما را عوض کرده است و همچنین مقابله ضعیف و عدم فراگیری اقدامات فرهنگی در جامعه باعث شده است تا نتوانیم به درستی با دشمنان فرهنگی مقابله کنیم.

در این نشست درباره نحوه تدوین، ابلاغ و رعایت حقوق شهروندی توسط نهادهای اجرایی و دولتی شهرستان شاهرود بحث و تبادل نظر شد.