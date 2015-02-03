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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

پورهاشمی:

خیرین سلامت کشور ۳۰ هزار میلیارد ریال به بهداشت و درمان کمک کردند

خیرین سلامت کشور ۳۰ هزار میلیارد ریال به بهداشت و درمان کمک کردند

شهرکرد - قائم مقام مجمع خیرین سلامت کشور گفت: تا کنون خیرین سلامت، ۳۰هزار میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان کشور کمک کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس پورهاشمی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد ریال خیرین سلامت کشور به بهداشت و درمان کمک کردند، افزود: تا کنون دو هزارو ۶۰۰ واحد کوچک و بزرگ در حزوه بهداشت و درمان بازسازی، تعمیر، بهسازی و نوسازی شده است.

 وی گفت: تا کنون خیرین ۱۳ میلیون متر مربع برای توسعه و اجرای طرحهای بهداشت و درمان اهدا کرده اند.

وی با بیان اینکه، همزمان با دهه فجر تعداد ۵۰ طرح با صرف ۴۰۰ میلیاردریال در سطح کشور بهره برداری می شود، افزود: تعدادی طرح با برآورد اعتباری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در سطح کشور کلنگ زنی می شود.

قائم مقام مجمع خیرین سلامت کشور بیان کرد: خیرین سلامت کشور تاکنون تلاش های بسیاری برای توسعه خدمات سلامت و درمان کشور انجام داده اند.

پور هاشمی گفت: در استان چهارمحال و بختیاری نیز پروژه های درمانی متعدد توسط خیرین انجام شده است.

کد مطلب 2485585

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