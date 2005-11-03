شرايط تحصيل دانش آموزان افغاني در مدارس ايران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، طبق شيوه نامه ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان اتباع خارجي ارائه يكي از مدارك اقامتي معتبر شامل گذرنامه كه داراي حداقل شش ماه اقامت باشد، يا " دفترچه پناهندگي صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران " و يا " برگ تردد آموزشي صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري " به منظور اقامت و ادامه تحصيل در كشور الزامي است.

طبق اين مصوبه ، تمديد مدارك اقامتي و ارائه گواهي تاييد اصالت مدارك شناسايي از ديگر شروط اساسي براي اتباع بيگانه متقاضي سواد آموزي در داخل كشور است .

همچنين ، ثبت نام دانش آموزان افغاني در مراكز پيش دانشگاهي مراكز استعدادهاي درخشان و سال اول هنرستان هاي فني و حرفه اي و مدارس كار دانش به جز در موارد استثنايي مانند : اعضا درجه اول خانواده معظم شهدا، فرزندان زنان ايراني مزدوج با اتباع افغاني داراي پروانه زناشويي و دارندگان دفترچه پناهندگي بر اساس گواهي نيروي انتظامي ممنوع است و اين دسته از دانش آموزان موظف به پرداخت شهريه مي باشند.

تمامي سواد آموزان اتباع افغاني كه به صورت قانوني و با مجوز اقامت قانوني به مدارس مراجعه نموده اند، ساماندهي شده و مشغول به تحصيل مي باشند.

گفتني است ، با توجه به تعطيلي مدارس خودگردان از سوي وزارت كشور تمامي دانش آموزان متقاضي تحصيل ، تعيين پايه تحصيل شده و جهت ثبت نام به مدارس معرفي مي شوند.