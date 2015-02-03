جشنواره بزرگ دختران انقلاب برپا شد/ ساخت ۱۷ خانه بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی مدیر آموزش و پرورش قائمشهر ظهر سه شنبه در حین اجرای این جشنواره در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: جشنواره دختران انقلاب که با هدف تجدید عهد دختران دانش آموز با آرمان های انقلاب و رهبری برگزار شده است، اولین جشنواره بزرگ بعد از انقلاب در سطح استان و شهرستان است.

وی ادامه داد : محتوای این جشنواره برفرهنگ بومی محلی مازندران و منطبق با آیات قرآن و روایات معصومین (ع) استوار شده است که دختران آیین ها و آداب و رسوم مازندرانی را به نمایش می گذارند.

وی خاطر نشان کرد : در این جشنواره دانش آموزان ۳۶ مدرسه متوسطه اول و دوم بهمراه مدیران و معلمان به تعداد ۳۷۰۰ نفر حضور داشتند و علاوه بر برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، شاهنامه خوانی به زبان مازندرانی، رژه دختران با لباس محلی، اجرای موسیقی محلی توسط دختران، طبخ انواع غذاها، نان و شیرینی های محلی از دیگر برنامه های این جشنواره بزرگ بوده است.

همچنین در سومین روز از ایام اله دهه فجر، با حضور مسئولان، دو خانه بهداشت روستایی در قائمشهر افتتاح شد و فاضلی رئیس شبکه بهداشت و درمان قائمشهر، در مراسم افتتاح خانه بهداشت روستای خطیرکلا گفت : در سال جاری ساخت ۱۷ خانه بهداشت در سطح شهرستان آغاز شد که تاکنون ۱۰واحد افتتاح و مابقی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

فاضلی در خصوص مشخصات دو خانه بهداشتی که امروز افتتاح شد، توضیح داد : خانه بهداشت غربی روستای خطیرکلا، دومین خانه بهداشت این روستاست که با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیون تومان در زمین اهدایی یکی از اهالی، جهت بهره مندی ۴۰۵ خانوار شامل ۱۳۰۰ نفر ساخته شده است، که انواع خدمات بهداشتی و درمانی را به اهالی این روستا ارائه می دهد.

وی ادامه داد : خانه بهداشت روستای حاجیکلاارزلو، اولین خانه بهداشت این روستاست که در زمین اهدایی مرحوم کوهپایی به متراژ ۲۰۰ متر احداث و ۵۰۰ نفر از اهالی ازآن بهره مند خواهند شد.