به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجار ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت سفر حسن روحانی، رئیس جمهور به استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: رئیس جمهور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از استان اصفهان رای بالایی را اخذ کرد و این انتخابات بدون هیچ تنشی در استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از زمان انتخاب خود به عنوان خدمتگذار مردم تاکنون از مواضعی که در آغاز کار خود اعلام کرده است خارج نشده، افزود: مواضع رئیس جمهور در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و دیگر مباحث کاملا مطابق با قول‌هایی که به مردم داده شده پیشرفت داشته است.

مسئول ستاد مردمی رئیس جمهور در استان اصفهان با بیان اینکه استقبال مردم از رئیس جمهور به منزله حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی خواهد بود، ادامه داد: همچنین مردم با حضور خود در استقبال از رئیس جمهور می‌توانند خواسته‌های اصلی خود که موضوع خشکی زاینده رود و اشتغال و بیکاری در استان است را از رئیس جمهور بخواهند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مردمی استقبال از رئیس جمهور در استان اصفهان افزود: این ستادها اغلب با حضور پررنگ جوانان شکل گرفته است.

نجار با بیان اینکه رئیس جمهور با ۱۲ وزیر کلیدی و ۸۰ سرمایه‌گذار کلان به استان اصفهان سفر می‌کند، اظهار داشت: این اقدام می‌تواند روح امید را در فعالان اقتصادی استان بدمد و آنها را به آینده امیدوار سازد.

سفر رئیس جمهور بر محور افتتاح پروژه نیست

وی با بیان اینکه برنامه‌های سفر هیئت دولت به استان‌های مختلف اصلا دارای محور افتتاح پروژه نبوده است، افزود: این دولت تا پروژه‌ای ارزش نداشته باشد آن را افتتاح نخواهد کرد.

مسئول ستاد مردمی رئیس جمهور در استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور در سفر به اصفهان از مرکز استان خارج نمی‌شود، ادامه داد: دیدار مردمی در میدان امام و دو دیدار در سالن‌های اصفهان با خانواده شهدا و برخی از مسئولان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به اصفهان است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور شامگاه روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان حضور خواهد یافت و نتایج سفر خود را در آن جلسه اعلام می‌کند.

نجار در ادامه به کاهش قیمت نفت و تامین بودجه دولت که تحت تاثیر این درآمد قرار می‌گیرد اشاره کرد و افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران کلان باید به امر گردشگری بیشتر اهمیت دهند تا توریست‌پذیری در اصفهان رونق بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان یک‌سری از کارخانه‌ها کاملا تعطیل و یا به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند، تصریح کرد: با حرکت‌هایی که انجام می‌شود باید حمایتی از بخش سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بشود.

نجار در مورد سیاست‌های خارجی رئیس جمهور نیز گفت: از طرف حامیان ایشان و نیز مردم چنین استنباط می‌شود که دولت در این عرصه موفق بوده‌ و تنش‌زدایی را به حداقل رسانده‌ و همچنین با حل و فصل بحران‌ها در این زمینه نیز سعی شده است که روح امید در جوانان بیشتر شود.