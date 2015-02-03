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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

کشاورزیان خبر داد:

تردد ۱۱ میلیون نفر از مرزهای زمینی کشور در ده ماه گذشته

تردد ۱۱ میلیون نفر از مرزهای زمینی کشور در ده ماه گذشته

کرمانشاه- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تردد بیش از ۱۱ میلیون نفر از مرزهای زمینی کشور طی ده ماه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان پیش از ظهر سه شنبه  در مراسم افتتاح پایانه مسافر بری بازارچه پرویز خان، از ترانزیت حدود ۱۱ میلون تن کالا طی ده ماهه اول امسال از طریق مرزهای زمینی کشور خبر داد.

وی افزود: ۹۵ درصد این ترانزیت از طریق جاده ها و ۵ درصد باقی مانده نیز از طریق راه آهن صورت گرفته است.

کشاورزیان همچنین از تردد یازده و نیم میلیون نفر از طریق مرزهای زمینی کشور تا پایان دی ماه امسال خبر داد و افزود: این تعداد نفر از طریق ۲۴ مرز فعال کشور تردد کرده اند.

وی به افتتاح پایانه مسافر بری بازارچه پرویز خان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت بالای بازارچه پرویز خان، افتتاح این پایانه لازم و ضروری بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این پایانه توسعه تجارت با کشورهای همسایه و تسهیل در تردد برای مسافران فراهم شود.

 

 

 

کد مطلب 2485621

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