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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۷

فردا و همزمان با چهارمین روز از دهه فجر/

چهارمین دوره مسابقات ملی روباتیک در رشت برگزار می شود

چهارمین دوره مسابقات ملی روباتیک در رشت برگزار می شود

​رشت- چهارمین دوره مسابقات کشوری روباتیک در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی فردا در رشت آغاز می شود.

رییس شورای سیاست گذاری سما گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین دوره از مسابقات کشوری روباتیک با حضور ۱۰۰ تیم شرکت کننده از سراسر کشور فردا در رشت آغاز می شود.

علیرضا آزادبر با بیان اینکه این مسابقات طی دو روز برگزار می شود افزود: در این مسابقات که در سه بخش لیگ تعقیب خط دانش آموزی، تعقیب خط آزاد و شبیه سازی دوبعدی برگزار می شود، ۷۰۰ دانش آموز و دانشجو از سراسر کشور شرکت دارند.

آزادبر گفت: ارائه دستاوردهای علمی دانش آموزان و دانشجویان، ایجاد انگیزه، تعامل و رقابت سالم و حمایت از خلاقیت از اهداف برگزاری این مسابقات است.

گفتنی است این مسابقات با همکاری سازمان سماء رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مجتمع آموزشی پیشگامان ایران برگزار می شود.

 

کد مطلب 2485629

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