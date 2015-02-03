بانوان کارآفرین بازار فروشی برای تولیدات خود ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ساعی مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در جلسه امور بانوان شهرستان فیروزکوه که با حضور امام جمعه، ابوالقاسم مهری فرماندار، مسولین محلی و بانوان کارافرین شهرستان برگزار شد اظهار داشت: نقش و حضور بانوان در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی حتی به اذعان تحلیلگران خارجی نقشی اساسی بوده که همچنان تداوم دارد

مشاور استاندار تهران افزود: حضور بانوان بعد از پیروری انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و این نشان دهنده اندیشه و تفکر مثبت امام راحل و مقام معظم رهبری نسبت به توانمندی این قشر مهم جامعه بوده است.

توانمندسازی بانوان در دستور کار دولت است

وی با اشاره به توانمند سازی بانوان جامعه بویژه زنان سرپرست خانوارگفت: با توجه به افزایش زنان سرپرست خانوار کشور، دفتر بانوان استان حمایت و توانمند سازی آانان را در کسب مهارتهای خود اشتغالی و کار آفرینی در اولویت کاری خود قرار داده است.

ساعی از اجرای طرح شناسایی زنان سرپرست خانوار خبر داد و بیان داشت: در راستای حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، طرح بانک اطلاعاتی این بانوان در استان تهران و بصورت پایلوت در شهرستان ری در حال انجام است.

اقساط تسهیلات پرداختی به بانوان کارآفرین 36 ماهه است

وی بیان داشت: به منظور حمایت از بانوان بویژه بانوان کار افرین دفتر امور بانوان استان اعطای تسهیلات صد میلیون ریالی با اقساط 36 ماهه در نظر گرفته است تا بانوان کارافرین با حمایت دولت در عرصه تولید با مشکلات کمتری مواجه شوند

مدیر کل امور بانوان استانداری تهران مشکل اساسی زنان کارافرین را نداشتن بازار مناسب برای فروش تولیدات و محصولات خویش عنوان کرد و گفت: متاسفانه بانوان کارافرین با داشتن ظرفیت های خوب تولید از بازار فروش مناسب برخوردار نیستند و توان رقابت با دیگر تولید کننده ها را ندارند

این مسئول در خاتمه اظهار امیدواری کردکه با حمایت استان و شهرستان بتوان با ایجاد بازارچه های فروش ازتوان ظرفیت تولید بانوان کارافرین بویژه بانوان کارافرین فیروز کوهی استفاده شود.

گفتنی است در ادامه این نشست بانوان کارافرین فیروزکوهی مسائل و مشکلات خود را در زمینه تولید مطرح کردند که مورد بررسی قرار گرفت.