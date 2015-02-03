زمان حاکمیت ولی فقیه کسی حق دخالت در مسائل حکومتی را ندارد

آیت الله محمد یزدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از سایت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی که در ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، ضمن تشکر از کسانی که در اجرای این امر تلاش کرده‌اند، اظهار کرد: اسلام‌شناسی امری کلی و وسیع است که حکومت اسلامی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه در این مرکز نباید به موضوعات تکراری پرداخته شود، گفت: در هر موضوعی، مقالات، کتاب‌ها و پایان نامه‌های تکراری وجود دارد که فقط وقت انسان را می‌گیرند و باید آنها را حذف و تنها قوی‌ترین آنها را نگه داریم.

انقلابی که امام (ره) کرد بی‌نظیر بوده است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تنها کتاب قوی در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی‌‌ همان کتاب امام(ره) است، افزود: اکنون که در سی و ششمین سال پیروزی انقلاب قرار داریم بدانید انقلابی را که امام راحل بنا نهادند در تاریخ اسلام بی‌نظیر بوده است.

سرسخت‌ترین دشمنان ما از رویارویی با انقلاب می‌ترسند

وی با بیان اینکه یکی از اهداف انقلاب این بوده است که ملتی که تحت حکومت استکبار قرار گرفته بتواند با خود اتکایی و ابتکار آنقدر قدرت پیدا کند که کسی جرأت زورگویی به آن را نداشته باشد، گفت: طی ۳۶ سال این اتفاق رخ داده است و با اینکه جمعیت و فضای جغرافیایی افزایش یافته اما موقعیت جهانی کشور آنقدر بالا آمده که سرسخت‌ترین دشمنان آن که گمان می‌کردند می‌توانند این انقلاب را مانند سایر انقلاب‌ها متلاشی کنند به وحشت افتاده‌اند و از رویارویی با آن می‌ترسند.

آیت الله یزدی تصریح کرد: به لطف خداوند بزرگ انقلاب ما از لحاظ امکانات و تجهیزات به اندازه‌ای قدرت یافته است که دشمن از آن می‌ترسد و این نشان می‌دهد که انقلاب تنها با شعار قدرت نیافته است و امکانات و تجهیزات خود را هم تقویت کرده است.

وی عنوان کرد: طی این سال‌ها پس از انقلاب در بسیاری از رشته‌های علمی رشد داشته‌ایم به عنوان مثال زمانی در بیمارستان‌های کشور پزشکان بنگلادشی و هندوستانی کار می‌کردند ولی ظرف این ۳۶ سال از لحاظ پزشکی بسیار رشد کرده و پزشکان و جراحان ایرانی از بهترین‌ها در دنیا هستند و در حقیقت صادر کننده پزشک هستیم و سخت‌ترین جراحی‌های پزشکی در کشور انجام می‌شود.

وی از مسائلی که در زمینه کتاب‌شناسی صورت گرفته است حمایت و از عوامل اجرایی آن و نیز کسانی که در زمینه سه زبانه کردن سایت دبیرخانه خبرگان رهبری تلاش کرده‌اند تشکر کرد.

آیت الله یزدی تصریحی کرد: امیدواریم تکمیل این اقدام به گونه‌ای پیش برود که بگو مگو‌هایی که امروز در دانشگاه‌ها از آن سوء استفاده می‌کنند و یا دشمن از آن استفاده می‌کند در این مر کز تحقیقات به آن پاسخ قطعی داده شود.

ولایت فقیه شورایی نیست

وی با اشاره به شورایی بودن نظام اسلامی، اظهار کرد: ولایت فقیه شورایی نیست و حاکم اسلامی نمی‌تواند برای حکومت پس از تشخیص خود تصمیمش را در شورای دیگری عنوان کند زیرا تصمیم‌های شورایی برای بحث‌های اجرایی است نه برای تدابیر حاکمیتی.

این استاد حوزه با بیان اینکه در حکومت اسلامی محدودیت مرز جغرافیایی معنا ندارد، گفت: در زمانی که فقیه اسلامی دستش باز است و حاکم است، هیچ فقیه دیگری حق دخالت در مسائل حاکمیتی را ندارد و باید این در حوزه‌ها و خصوصا دانشگاه‌ها تبیین شود.