جشنواره موسیقی فجر شیراز برگزار می شود/ حضور دوگروه خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر این جشنواره در نشست خبری که ظهر سه شنبه برگزار شد با بیان این موضوع، گفت: در این دوره جشنواره که از ۲۴ بهمن تا دوم اسفندماه در شیراز برگزار می شود افزون بر گروه های شرکت کننده، چهار گروه موسیقی استانی که در جریان سی و امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در بخش مسابقه قرار دارند به اجرای موسیقی می پردازند.

مهدی امیدبخش با نام بردن از این گروه ها، گفت: همنوازان ایران، همنوازان آبنوس، باران شیراز و گروه آوازی پاسارگاد در آیین پایانی جشنواره موسیقی فجر شیراز به صحنه می روند.

وی با بیان اینکه از همه گونه های موسیقی در جشنواره ی فجر یازدهم شیراز حضور دارد، افزود: یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز با در نظر گرفتن تمام سلایق موسیقایی میزبان گروه هایی از کشورهای آلمان و استونی است که رسیتال پیانو C.Johan Wendt از آلمان و ارکستر زهی String از استونی روزهای دوشنبه ۲۷ بهمن و چهارشنبه ۲۹ بهمن در تالار حافظ برنامه خواهند داشت.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد فارس تلاش جشنواره یازدهم فجر شیراز را متمرکز بر استفاده از ظرفیت های موسیقایی استان فارس عنوان کرد و افزود: در بخش موسیقی پاپ این جشنواره نیز افزون بر هنرنمایی رضا یزدانی و محمدعلیزاده، خوانندگان موسیقی پاپ کشور ترکیبی از خوانندگان پاپ شیراز متشکل از سینا سبک روح، مهران موثقی، مازیرا ظریف صنایعی، حامد فقیهی و حسین میری به ارایه ی موسیقی مردمی می پردازند.

امیدبخش حضور گروه زند به سرپرستی و خوانندگی علی زندوکیلی در آیین گشایش یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز را قطعی دانست و گفت: شنبه ۲۵ بهمن نیز گروه بیدل به سرپرستی و خوانندگی سیدحسام الدین سراج در تالار حافظ به هنرنمایی می پردازد.این درحالیست که ارکستر سازهای بادی تهران به سرپرستی سینا ذکایی دوشنبه ۲۷ بهمن به صحنه می رود.

دبیر یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز با تاکید بر اینکه تمام نگاه جشنواره توزیع موسیقی جدی است، افزود: بدین خاطر نیز گروه موسیقی شیپور صلح با حضور علی قمصری، محمد معتمدی و بردیا کیارس از جمله گروه های فاخری است که پنجشنبه ۳۰ بهمن در تالار حافظ حضور خواهد یافت.

بلیت های یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شیراز کهاز ۲۴ بهمن تا ۲ اسفندماه در تالار حافظ شیراز برگزار می شود از پایگاه اینترنتی Irantic.ir انجام می گیرد.