طرح «کتاب خیابان» در یزد افتتاح شد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح کتاب خیابان در راستای فعالیت های توسعه کتابخوانی و با هدف تشویق عامه مردم به کتابخوانی اجرا شده است.

عباسعلی دانافر با بیان اینکه طی چهار سال گذشته این طرح به مرحله اجرا درآمده است، عنوان کرد: این پنجمین سالی که طرح کتاب خیابان در یزد اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال کتاب «خانه دوست کجاست» که کتابی با موضوع وقایع دوران پیروزی انقلاب اسلامی است، در طرح کتاب خیابان گنجانده شده است.

دانافر تصریح کرد: تصاویر و مطالب این کتاب منتشر شده و در ایستگاه اتوبوس و مکانهای عمومی نصب خواهد شد و امسال ایستگاه جوار دانشگاه امام علی (ع) یزد واقع در بلوار امیرکبیر برای این منظور انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در سال آینده به شکل های دیگری و به صورت گسترده تر اجرا خواهد شد، عنوان کرد: نظیر این طرح در شبکه های اجتماعی اجرا می شود و در آن مختصری از کتاب به نحوی که اکنون در حال بررسی آن هستیم، اجرایی خوهد شد.

دانافر یادآور شد: کتاب «خانه دوست کجاست» مربوط به گروه سنی ج و د است و از امروز در ایستگاه یاد شده در معرض نمایش و مطالعه مردم قرار خواهد گرفت.