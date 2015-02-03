حمله نارنجکی مهاجمان به مدرسه‌ ای در کراچی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون از کشته شدن چهار نیروی امنیتی بر اثر انفجار در منطقه کورام خبر داد.

بر اساس این گزارش شبه نظامیان خودروی پلیس را در منطقه کورام در نزدیکی دره تیراه مورد هدف قرار دادند. ارتش پاکستان در حال انجام عملیات برای پاکسازی این منطقه از وجود شبه نظامیان است.

همچنین رسانه های پاکستان از حمله نارنجکی هفت مهاجم ناشناس به مدرسه‌ ای در کراچی پاکستان و پرتاب دو نارنجک به این مدرسه در گلشن اقبال کراچی در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان برای اعدام متهمان به اقدامات تروریستی خبر دادند.