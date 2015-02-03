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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

حمله نارنجکی مهاجمان به مدرسه‌ ای در کراچی پاکستان

حمله نارنجکی مهاجمان به مدرسه‌ ای در کراچی پاکستان

افراد مهاجم در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان برای اعدام متهمان به اقدامات تروریستی حمله نارنجکی در کراچی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون از کشته شدن چهار نیروی امنیتی بر اثر انفجار در منطقه کورام خبر داد.

بر اساس این گزارش شبه نظامیان خودروی پلیس را در منطقه کورام در نزدیکی دره تیراه مورد هدف قرار دادند. ارتش پاکستان در حال انجام عملیات برای پاکسازی این منطقه از وجود شبه نظامیان است.

همچنین رسانه های پاکستان از حمله نارنجکی هفت مهاجم ناشناس به مدرسه‌ ای در کراچی پاکستان و پرتاب دو نارنجک به این مدرسه در گلشن اقبال کراچی در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان برای اعدام متهمان به اقدامات تروریستی خبر دادند.

کد مطلب 2485648

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