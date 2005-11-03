چهار زنداني به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، نصرت الله نظمي در مراسم جشن حمايت از خانواده زندانيان بي بضاعت با اعلام اين مطلب افزود : طي شش ماه گذشته اين انجمن با كمك به زندانيان فاقد تمكن مالي به تعداد 104 مورد با اعتباري در حدود 5 ميليون تومان، كمك به خانواده هاي زندانيان بصورت اقلام خوراكي به مبلغ 2 ميليون تومان، پرداخت هزينه درماني و فرهنگي خانواده زندانيان بيش از 3 ميليون تومان ، تهيه و تحويل لباس و هزينه تحصيلي فرزندان تحت پوشش 35 ميليون ريال ، خريد وسايل ورزشي براي تجهيز ورزشگاه زندانيان و پرداخت هزينه تحصيلي براي مددكاران در آموزش دوره هاي مددكاري بيش از 2 ميليون تومان توانسته تا حدودي به وظيفه انساني و اسلامي خود عمل كند.

وي گفت : علاوه بر اين انجمن در راستاي برنامه هاي حمايتي كارها و اقداماتي چون تشويق زندانيان به سوادآموزي و شركت در كلاسهاي نهضت سواد آموزي، پرداخت اجاره بهاي منزل خانواده هاي مددجويان، پرداخت هزينه امور آموزش براي همسران مددجويان، معرفي همسران مددجويان به مراكز كار و اشتغال آنها ، بررسي و حل مسايل اختلافات خانواده هاي تحت پوشش در شوراي حل اختلاف انجمن را انجام داده است.

نظمي ، با اشاره به منابع درآمدي و تامين هزينه هاي انجمن، افزود : انجمن حمايت از زندانيان با كمك مادي و معنوي خيرين، نيكوكاران و بعضي نهادهاي دولتي و غيردولتي و در كنار آن دست زدن به بعضي كارهاي درآمدزا، توانسته كارهاي خوبي را انجام دهد و ما به صراحت اعلام مي كنيم كه بيشتر از كمكهاي مالي مردم به حمايت معنوي و نوعدوستانه آنها نيازمنديم تا با ارايه راهكار مناسب بتوانيم بهتر و شايسته در خدمت خانواده هاي زندانيان باشيم.