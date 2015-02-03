مدرسه فرهنگ ماهدشت افتتاح شد/افتتاح 600 پروژه آموزشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهاردهم بهمن ماه سال 93 است، 600 پروژه آموزشی در سراسر کشور افتتاح می شود و استان البرز هم از این قائده مستثنی نیست، افتتاح مدرسه فرهنگ ماهدشت با حضور فرماندار ویژه کرج، مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش و دیگر مسئولان استانی نوید بخش تحولات خوب در حوزه آموزش و پرورش است.

محمد تقی ایرانی با اعلام اینکه مدرسه فرهنگ ماهدشت همزمان با افتتاح مجتمع آموزشی شهید مدنی تهران، به دست دکتر روحانی، وزیر آموزش و پرورش افتتاح می شود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی فرهنگی و دینی است.

افتتاح پروژه های حوزه آموزش و پرورش مایه مباهات مسئولان است

ایرانی در ادامه با اشاره به اینکه افتتاح پروژه های حوزهایی که منجر به تحول در حوزه آموزش و پرورش می شود باعث مباهات مسئولان و ملت وفادار به نظام جمهوری اسلامی است، گفت: انقلاب بازگشت به تمدن اسلامی بود.

این مسئول اولویت های مسئولان کشور پیش از انقلاب اسلامی را تامین امکانات رفاهی، آنهم برای سردمداران و وابستگان به شاه دانست و افزود: نظام دیکتاتور محکوم به نابودی است چرا که در حکومتی که مردم محور نباشند حکومت نمی تواند نیازهای مردم را احصاء کند.

وی نیازهای کشور را بر اساس تامین نیازهای سران کشور در دوران پیش از انقلاب خواند و اذعان داشت: نیازهای در آن دوران سنخیتی با فرهنگ ایرانی - اسلامی ما نداشتند.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی در مسیر صحیح دین و اعتلای اسلام عزیز قرار گرفته است، یادآور شد: به امید خداوند و با وحدت کلمه و انسجام و یکپارچگی این مسیر را طی خواهیم کرد.

نسبت دانش آموزان دوره متوسطه در البرز 90 درصد است

ایرانی در ادامه خطاب به دانش آموزان گفت: شما فرزندان انقلاب هستید با پیروی از انقلاب و ولی فقیه آینده ای درخشان دارید.

در ادامه خسرو ساکی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: باید امانتدار خون شهدا باشیم و از آرمانها و ارزش های امام راحل (ره) پیروری کنیم و همچنین با پیروی از ولایت فقیه برای آبادانی کشور بکوشیم.

ساکی با مقایسه آمار های رشد سواد در قبل و بعد از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 57، پوشش تحصیلی ظاهری 62 درصد بوده که این آمار، امروز در استان البرز به 97 درصد رسیده است و همچنین نسبت دانش آموزان دوره متوسطه در سال 57 به کل دانش آموزان، 13/7 درصد بوده که امسال در استان البرز این آمار بیش از 90 درصد است و این رشد، نشان از اهمیت توسعه دانش و آگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارد.

مدرسه فرهنگ ماهدشت در مساحتی بالغ بر 5 هزار متر مربع احداث شد

این مسئول در پایان رشد سطح سواد در جامعه را یکی از هزاران دستاورد انقلاب اسلامی دانست و افزود: افتخار می کنیم که از پیروان دینی هستیم که در آن بهای آزادی اسرا، تعلیم و آموزش به مردم است و اعتقاد به آگاهی تا جایی است که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرموده اند:" علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد".

گفتنی است؛ مدرسه فرهنگ ماهدشت با 5 هزار متر مربع مساحت و یکهزار و پانصد متر مربع زیربنا، در چهار طبقه و دوازده کلاس درس در ناحیه 3 آموزش و پرورش کرج قرار دارد و برای راه اندازی این پروژه، اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال با مشارکت نوسازی مدارس استان و اداره کل مسکن و شهرسازی هزینه شده است.