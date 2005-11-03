







به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، روزسيزدهم آبان ماه ، سالگرد درگذشت زنده ياد " سلمان هراتي " - ازشاعران نسل دوم انقلاب اسلامي است و سال گذشته برنامه اي در خصوص نكوداشت وي در تنكابن - زادگاه و مدفن شاعر - برگزار شد و كلنگ مقبره اين زنده ياد بر زمين زده شد . در اين مراسم دوستان هنرمند و شاعران كشور نيز حضور داشتند .

اين گزارش حاكي است اكنون نيزويژه برنامه نكو داشت سلمان هراتي با عنوان " در امتداد دريا " به تهيه كنندگي " عباس سجادي " از شبكه دو سيما گروه ادب و هنر آماده پخش است .

سجادي در اين برنامه علاوه بر مراسم سال گذشته ، با خانواده اين بزرگوار و دوستان و شاعران جوان نيز گفت و گويي داشته است و همچنين موسيقي هايي كه از اشعار سلمان هراتي ساخته شده در اين برنامه مورد استفاده قرار گرفته است .

" در امتداد دريا " در دو قسمت 30 دقيقه اي آخر هفته همزمان با سالگرد " سلمان هراتي " از شبكه دو سيما پخش خواهد شد .

به گزارش مهر ، سجادي در اين برنامه تلاش كرده است تا رويكرد نو و جدي شعري را در آثار سلمان هراتي ، علي رغم سن اندك شاعر ارزيابي و برجسته سازد و او را به عنوان يكي ازشاخصه هاي شعر انقلاب معرفي نمايد كه به صورت دقيق به مفاهيم بلند و متعالي پرداخته است .



بيتي از ابيات سلمان هراتي در يكي از غزلهاي مشهور شاعر ، چنين است : بهار با تو درختي است بي نهايت سبز / دريغ و درد از اين روزهاي پائيزي .