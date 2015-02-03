  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شهری قزوین بازدید کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شهری قزوین بازدید کرد

قزوین- معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی از پروزه های راه و شهرسازی قزوین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی عصر سه شنبه در سفر یکروزه به قزوین از پروژه های شهید انصاری، پارکینگ طبقاتی سعدالسلطنه، محور شمال اتوبان و ورودی های شهر بازدید کرد.

جتچی همچنین از زمینهای تعاونی 9 گانه اسماعیل آباد و مزمینهای اکبرآباد در شمال شهر قزوین بازدید کرد و در حریان طرح جامع شهر قزوین قرار گرفت.

قزوین

حامد مانی فر مدیر کل اداره راه و شهرسازی قزوین در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح جامع شهر قزوین در دست تدوین است که به منظور بررسی علمی و کارشناسی همه جانبه طرح و نیز محورهای ورودی از دیدگاههای معاون وزیر راه و شهرسازی استفاده خواهد شد.

وی افزود: پروژه های بلوار آیت الله خامنه ای، امتداد شهید انصاری و پارکینگ طبقاتی سعدالسلطنه از پروژه های مهمی است که نیازمند تصمیم گیری های مسئولان عالی رتبه و کارشناسی کلان در ساماندهی امور مربوط به راه و شهرسازی استان است که امیدواریم در جلسه امروز به نتیجه برسیم.

مانی فر در پایان از برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج با حضور استاندار و معاون وزیر راه و شهرسازی در قزوین خبر داد.

در این بازدید منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، مسعود نصرتی شهردار، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین و مرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز حضور داشتند.

کد مطلب 2485670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها