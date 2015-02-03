معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شهری قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی عصر سه شنبه در سفر یکروزه به قزوین از پروژه های شهید انصاری، پارکینگ طبقاتی سعدالسلطنه، محور شمال اتوبان و ورودی های شهر بازدید کرد.

جتچی همچنین از زمینهای تعاونی 9 گانه اسماعیل آباد و مزمینهای اکبرآباد در شمال شهر قزوین بازدید کرد و در حریان طرح جامع شهر قزوین قرار گرفت.

حامد مانی فر مدیر کل اداره راه و شهرسازی قزوین در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح جامع شهر قزوین در دست تدوین است که به منظور بررسی علمی و کارشناسی همه جانبه طرح و نیز محورهای ورودی از دیدگاههای معاون وزیر راه و شهرسازی استفاده خواهد شد.

وی افزود: پروژه های بلوار آیت الله خامنه ای، امتداد شهید انصاری و پارکینگ طبقاتی سعدالسلطنه از پروژه های مهمی است که نیازمند تصمیم گیری های مسئولان عالی رتبه و کارشناسی کلان در ساماندهی امور مربوط به راه و شهرسازی استان است که امیدواریم در جلسه امروز به نتیجه برسیم.

مانی فر در پایان از برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج با حضور استاندار و معاون وزیر راه و شهرسازی در قزوین خبر داد.

در این بازدید منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، مسعود نصرتی شهردار، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین و مرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز حضور داشتند.