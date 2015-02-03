روند اعطای مجوز به کنسرتها در کرمانشاه نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمانشا در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه که ظهر امروز برگزار شد اظهار داشت: در سطح استان مخصوصا در شهر کرمانشاه برخی اماکن عمومی که رفتار های خلاف شرع و عرف وجود داشت و در حال گسترش هم بود که با همکاری خوب نیروی انتظامی کنترل های لازم انجام شد.

محمد رضا عدالتخواه گفت: این اقدامات در راستای تأمین امنیت روانی و آرامش جامعه انجام شده است و تعامل دادگستری و نیروی انتظامی در این راستا اثر گذار بوده است.

وی با تأکید بر بازنگری مجوز های اعطا شده به کنسرتها در کرمانشاه گفت: این موضوع باید مورد بازبینی قرار گیرد و اصلا بررسی شود که چه نیازی به برگزاری این تعداد کنسرت و اعطای مجوز است.

این مسئول قضایی ادامه داد: برگزاری برخی از این برنامه ها زمینه ساز روی دادن ناهنجاری هایی مثل بد حجابی است که باید برای آن فکری کرد و یکی از رهکارها همان بازنگری در اعطای مجوزهای بی رویه به کنسرت هاست.

عدالتخواه گفت: در این راستا قوانین خوب و متعددی وجود دارد اما ضعف اصلی در حوزه اجرای قوانین است که باید برای آن فکری کرد.